¡Nadie lo quiere! Morelia le cierra las puertas a Roger Martínez

Parece que Roger Martínez tendrá que quedarse en América

La novela de Roger Martínez y el América parece no tener fin. El delantero colombiano quería marchar a Europa pero solo recibipo la propuesta del Genoa de Italia y la directiva azulcrema la rechazó. Sin embargo, el Inter Miami de David Beckham puso en la mesa 15 millones de dólares para ficharlo de cara a la próxima temporada, pero Martínez rechazó la propuesta por considerar a la MLS como una liga no tan competitiva. Por otro lado, Miguel Herrera declaró que ya no sería tomado en cuenta el cafetalero y en el presente torneo no llegaría ni siquiera a la banca.

Hace unos días, Telemundo Sports dio a conocer que el Morelia estaría interesado en fichar a Roger en un acuerdo en el que América y Monarcas pagarían cada uno el 50% del sueldo del jugador. Sin embargo, este jueves, el vicepresidente del equipo purépecha negó dicho rumor y le cerró la puerta a Martínez para este torneo y el siguiente.

Héctor Lara vicepresidente de Monarcas confirma que solamente es un 'RUMOR' lo del posible fichaje se Roger Martínez. "Roger es uno de los jugadores 'TOP' de la liga pero no lo tenemos contemplado para este torneo ni para el siguiente".@Tiempo_ExtraMex pic.twitter.com/3G0zBguGAl — Jorge ✨⚡ (@Jorge3Aviila) February 5, 2020

Todo parece indicar que Roger Martínez se quedará en el América durante el Clausura 2020, viendo los partidos desde la tribuna. Estaremos al pendiente de un nuevo capítulo de esta novela.