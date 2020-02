¡Les dio con todo! Un ex jugador del Barcelona dijo que el equipo actual es “un club de payasos”

Cristophe Dugarry lanzó una dura crítica contra la directiva blaugrana

El ex jugador del FC Barcelona, Christophe Dugarry, quien defendió la camiseta blaugrana en la temporada 1997-98 dejó su opinión sobre el club luego de la eliminación de los culés en la Copa del Rey con un agónico gol del Athletic de Bilbao. El ex seleccionado francés no se anduvo con medias tintas y le dio duro a la directiva en sus declaraciones.

“Es un club de payasos. Todo lo hace al revés. Tengo la impresión de que no tienen proyecto. La única prioridad es que el presidente quiere ser reelegido. Ellos se equivocan. En todos los mercados hay problemas”, dijo en entrevista para la cadena deportiva de Francia RMC.

⚽| #Internacional ¡AUCH!😓 El ex jugador culé, Christophe Dugarry, quien actualmente es analista en RMC Sport, reprobó al Barca tras su eliminación en la Copa del Rey. 🗣“El Barcelona tiene muy mala imagen y hay poca elegancia… Es un club de payasos. Todo se hace al revés." pic.twitter.com/iIPXBW1S2u — Expreso Deportivo (@Expreso_Dporte) February 7, 2020

Pero el ataque no terminó allí, el ex futbolista también criticó los fichajes recientes y la imagen que tiene el club actualmente.

“Han trabajado muy mal desde la salida de Xavi e Iniesta. No pueden encontrar jugadores de calidad. El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor es que tiene una mala imagen. En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tienen la elegancia y la clase que debería haber. Realmente es un club que no tiene clase”, agregó.

"Es un club de payasos. Da la impresión de que no tienen proyecto. No tienen elegancia ni clase" (Christophe Dugarry, ex Barça 1997/98) pic.twitter.com/xHl90oNVDz — Rafa RNMJ (@rafa_rnmj) February 7, 2020

Los ejemplos que mencionó para justificar su punto en cuanto a los fichajes, fueron Phillipe Coutinho y Ousmane Dembélé.