Chivas estuvo a punto de perder a la ‘Chofis’ López

Al jugador le aconsejaron que lo mejor para su carrera era irse del 'rebaño'

Javier Eduardo López es uno de los jugadores más populares del actual plantel de las Chivas, en ocasiones amado y en otras criticado, pero lo cierto es que posee un gran talento que en varias ocasiones ha sido determinante para su equipo, aunque la irregularidad en su rendimiento ha generado dudas dentro y fuera del plantel.

‘La Chofis’ tuvo un repunte con la llegada de Luis Fernando Tena al banquillo en el torneo pasado y aunque se convirtió en un elemento importante, el futbolista declaró para TUDN que pensó en salir del club ya que sentía que las cosas no se estaban dando con el ‘chiverío’.

“Mucha gente, futbolistas, entrenadores, me llegaron a decir que si salía de Chivas me iba a ir mejor, también llegué a pensar lo mismo, como el equipo estaba, las cosas no se daban, sí llegué a pensar en que quería salir, probar otros aires, otro equipo. Pero ya con la llegada de los refuerzos todo se movió, todo se pone a tu modo cuando haces las cosas bien en todos los sentidos”, apuntó el futbolista.

De igual manera, López comentó que aun tiene mucho que dar en Chivas y que continúa trabajando para mejorar: “Todavía hay, puedo dar mucho más, de poco en poco, no quiero dar el salto tan rápido, me vengo trabajando bien, haciendo las cosas bien, por más que no ganemos o salgan las cosas yo siempre vengo trabajando igual”.