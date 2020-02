Elimina las verrugas con efectivo remedio casero

No intente extirpar una verruga cortándola, quemándola, rompiéndola o arrancándola.

Las verrugas o mezquinos son pequeños bultos ásperos, inofensivos, que no duelen, se pueden extender a otras partes del cuerpo y además son contagiosos.

Estos bultos granulares en la piel que aparecen con mayor frecuencia en los dedos o en las manos, son causadas por un virus y se transmiten por el tacto o a través de objetos compartidos, como limas, toallas o paños.

De acuerdo a Mayo Clinic, existen más de 150 tipos del virus del papiloma humano, pero solo unos pocos provocan verrugas en las manos.

Las verrugas comunes desaparecen por sí solas, puede ser en un periodo de dos a seis meses, hasta dos años. Se deben eliminar antes para evitar que se extiendan y se contagien a otras personas.

Antes de querer eliminar una verruga tenemos que estar seguros de que sean verrugas comunes y no se trate de bultos malignos.

No intente extirpar una verruga cortándola, quemándola, rompiéndola o arrancándola. Los especialistas no recomiendan remedios caseros irritan, inflaman o quedan cicatrices y no funcionan. Sin embargo, hay un remedio casero del cual reconocen su efectividad, se trata del ajo.

Remedio con ajo

La dermatóloga Mabel Ávila explica la aplicación:

Machacar ajo Aplicar sobre la verruga Cubrir la zona con cinta adhesiva para piel Al día siguiente desinfecte y vuelva a aplicar

El ajo tiene sustancias que inhiben la división del virus y la proliferación de las células dañadas en la piel.

Algunas personas ven resultados entre el segundo y quinto día. Pruebe por un mes, si no funciona acuda a su médico.

Cabe mencionar que los componentes del ajo también tienen propiedades con efecto antioxidante, antibacteriano y antifúngico.

Cuándo consultar al médico

Cuando las verrugas duelen o cambian de aspecto y color. Es normal que las verrugas comunes presentan puntos negros, que son pequeños vasos sanguíneos de sangre coagulada.

No estás seguro que sean verrugas

Al quitarlas, reaparecen o se extienden

Los crecimientos son molestos e interfieren con tus actividades

Cómo prevenir verrugas comunes

Evita el contacto directo con las verrugas. Esto incluye tus propias verrugas.

No te arranques las verrugas. Esto puede propagar el virus.

No uses en las verrugas la misma lima de uñas, piedra pómez ni alicate para uñas que usas en las uñas y la piel sanas. Usa una lima de uñas desechable.

No te muerdas las uñas de las manos. Las verrugas aparecen con mayor frecuencia en la piel agrietada. Quitar la piel que rodea las uñas de las manos facilita la propagación del virus.

Sé cuidadoso con el aseo. Evita cepillar, cortar o afeitar las áreas que tengan verrugas. Si debes afeitarte, usa una afeitadora eléctrica.

Otros tipos de verrugas

Verrugas plantares, que aparecen en las plantas de los pies

Verrugas genitales, una enfermedad de transmisión sexual

Verrugas planas, que aparecen en lugares donde se afeita con frecuencia

No use los medicamentos de venta libre para las verrugas en la cara ni en los genitales. Las verrugas en estas zonas necesitan tratamiento especial dirigido por un médico.