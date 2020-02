Selección Mexicana jugará contra Colombia en Denver

View this post on Instagram

#TBT 2⃣0⃣1⃣5⃣ @gutigalaviz @hirvinglozano ¡A la velocidad de la luz! 🏃🏻‍♂🏃🏻‍♂// Light speed!!!!!! – – #PasiónyOrgullo #FMFporNuestroFútbol #TBT #Soccer #Friends