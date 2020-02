¿Por qué ‘Chicharito’ Hernández no ha debutado con el Galaxy?

El máximo anotador histórico del Tri ya está ansioso por disputar los partidos amistosos

El LA Galaxy disputó este lunes su segundo partido de pretemporada rumbo a la campaña 2020 de la MLS y Javier Hernández no jugó. El mexicano aún no ha debutado con el equipo, pese a formar parte de la plantilla desde el 21 de enero pasado; sin embargo, no se ha ausentado por cuestiones futbolísticas, sino por trámites que aún tiene pendientes.

El Galaxy salió triunfador de su compromiso contra New England Revolution por marcador de 2-1, en un juego amistoso en el que el equipo angelino realizó 10 cambios, pero ninguno de ellos fue el tan esperado ingreso de ‘Chicharito’. La razón por la que no participó es que no puede jugar debido a que aún no cuenta con su visa de trabajo.

Starting XI 🆚 #NERevs Bingham; Feltscher, Gonzalez, Steres, Acosta; Corona, Lletget, Kljestan; Pavon, Zubak, Katai — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2020

60' | More subs than a sandwich shop. ➡️ DePuy, Traore, Tom Smart, Carlos Harvey, Cuello, Koreniuk, Alvarez

⬅️ Gonzalez, Steres, Feltscher, Kljestan, Lletget, Katai, Pavon — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2020

“Yo quiero jugar, quería ir a un lugar donde se me diera esa oportunidad y esa confianza, estoy feliz y encantando y ahora esperar que el visado se dé lo antes posible para que en vez de estar fuera pueda estar en el campo”, dijo Hernández al respecto, quien está seguro de que en cuestión de días quedará resuelto este tema y por fin podrá debutar con su nuevo equipo.

Los próximos partidos del Galaxy son el sábado 15 contra el Toronto FC y el 22 del mismo mes ante el Chicago Fire. Su debut en la temporada será el 29 de febrero contra el Houston Dynamo, para este compromiso, el primero oficial, Hernández ya está contemplado como el delantero estelar, sólo resta saber si debutará en la pretemporada o hasta este día.