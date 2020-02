La majestuosa mansión de $21.8 millones en San Francisco que pudo ser de Taylor Swift y en la que vivió un fanático de ella

Un vagabundo traficante de arte obsesionado con la cantante vivió como rey en el lugar durante un año

Una réplica de Le Petit Trianon, el castillo francés del siglo XVIII construido por Luis XV en el Palacio de Versalles en Francia, construido en 1904, incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de San Francisco, abandonado por mucho tiempo, mansión en la que se rumoreó que Taylor Swift estuvo interesada en comprarla en 2014 y, posteriormente, habitada entre ese año y 2015 por un okupa que se dijo fanático de la cantante y además fue un traficante de arte; con todo ese cartel, la propiedad está a la venta por $21.8 millones.

La mansión ubicada en el 3800 Washington Streetm es digna de la realeza donde sus 20 habitaciones repartidas en nueve dormitorios, seis baños, dos cocinas, un salón, biblioteca, entre otros lugares, no tienen signos de minimalismo o austeridad, desbordando lujo por toda la residencia desde sus paredes hasta sus muebles. Los colores azul y verde se mezclan con detalles en latón, arañas extravagantes cuelgan del techo, cuenta con nueve chimeneas decorativas.

Aunque está enclavada en el barrio Presidio Heights, reconocido por sus prestigiosas casas y boutiques de lujo, la belleza de este lugar la hace sobresalir como una residencia única, con sus columnas y puertas arqueadas dando la bienvenida a sus invitados. Sus techos estampados y cojines de terciopelo combinan con la elegancia del espacio.

En 2007, fue propiedad del fundador de la publicación tecnológica CNET, Halsey Minor, cuando la compró por $18 millones antes de declararse en quiebra.

Luego de que en 2014 hubo un presunto interés por comprar la propiedad por parte de la intérprete de “Look What You Made Me Do”, se descubrió que un hombre llamada Jeremiah Kaylor vivió ahí hasta octubre de 2015, momento en el que fue detenido por allanamiento y 10 cargos de robo por haber ultrajado y vendido $300,000 en arte y otros artículos de la residencia. Según los reportes, Kaylor tenía una obsesión con la cantante.

Para 2019, San Francisco Decorator Showcase seleccionó la histórica vivienda para una amplia renovación que coincidió con su salida a la venta por $30 millones, en abril, para tener un recorte en septiembre por $27 millones y en octubre por $23.8 millones, para tener su precio actual desde el 27 de enero de 2020.