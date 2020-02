California y Nueva York, entre los estados más peligrosos para tener una cita online

Ten cuidado porque podrías ser víctima de alguna estafa, robo, o de algún crimen mayor

San Valentín es un día esperado por muchos, pero también odiado por otros, sobretodo por aquellos que dicen ser no afortunados en el amor.

El que te tachen de “solterón” o de “forever alone” puede que te aterre, así que es probable que en tu desesperación, caigas en la tentación de salir con un desconocido al cual conectas vía online, por medio de alguna aplicación de citas, sin saber si esto podría hacer que conozcas al amor de tu vida o bien, vivas una cita de pesadilla.

El sitio web High Speed Internet llevó a cabo un estudio justamente sobre si es seguro o no tener una cita online, en particular cuáles son los estados en donde puedes salir con confianza o no con alguien al que has contactado a través de Match, Tinder o Grindr.

En la investigación se tomaron en cuenta como tasas y datos sobre delitos cibernéticos, así como el índice de enfermedades de transmisión sexual (ETS).

En seguida te decimos cuáles son los estados menos seguros para concretar una cita por Internet y en donde muy probablemente, podrías ser víctima de una estafa o algo peor.

Los peores estados para tener una cita online

1) Alaska

2) Nevada

3) California

4) Carolina del Norte

5) Maryland

6) Colorado

7) Virginia

8) Washington

9) Nueva York

10) Florida

Pero también tenemos el otro lado de la moneda y te decimos en qué estados es seguro tener una cita online:

1) Maine

2) Virginia

3) Vermont

4) Kentucky

5) New Hampshire

6) Dakota del Sur

7) Dakota del Norte

8) Idaho

9) Nebraska

10) Iowa