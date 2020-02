Fama, dinero y convertirse en campeón del mundo, los enemigos de Andy Ruiz, dijo su ex entrenador Manny Robles

Aseguró que el mexicano fue un desastre durante el campamento para enfrentar a Anthony Joshua

Tras el controvertido despido del entrenador Manny Robles, quien llevó a Andy Ruiz a ser campeón del mundo, el estratega habló fuerte y claro, argumentando que los excesos acabaron con la gloria que había conseguido el mexicano.

“Una vez que se convirtió en campeón mundial, lo perdí. Lo perdió. Simplemente, todo cambió. La fama, el dinero. Ahora es millonario, y obviamente, trabajó para eso, pero ahora es momento de quedarse como campeón”, explicó el entrenador al portal Fight Hub.

“Fue un desastre justo después de que ganó el título mundial porque se desapareció por tres meses. No lo vi, no supe nada de él. No sabe en qué andaba. Yo no soy su papá, ni su niñera. Yo estoy aquí en el gimnasio”, añadió.

Asimismo, dijo que otro de los principales problemas de Ruiz es que no escucha y que es mucho más fácil culparlo a él, que admitir que el boxeador se equivocó en su comportamiento y por eso el desastroso resultado contra Anthony Joshua.