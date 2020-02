Los mejores movimientos en la pista de baile de Clarissa Molina

View this post on Instagram

Cuando dos caribeños se juntan en la pista de @miraquienbaila para hacer un rico Quick Step con sazón Dominicano y Puertorriqueño! “ayyyy Dio mioooo!” Gracias @johnnylozada por unirte a mi para bailar por una causa y ser mi lucky charm de la noche! GRACIAS!!! Oye @tonicosta4 te la comiste con la coreografía gracias por tu paciencia y lidiar con estos locos 😜 jajajjaja… y @this_is_teresa gracias por ayúdame con todo! Los quiero mucho a los tres! #mqballstars #mqbclarissa #clarissamolina #quickstep #clarissamolina #johnnylozada #goodvibesonly✨ #megadivertido I loved the Outfit @iglesiasmuskus gracias!!!!!!