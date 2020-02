¡Todos quieren a CR7! Rakitic quisiera jugar con Cristiano en la Juventus de Turín

El mediocampista croata quiere ganar la Euro con su selección

Recientemente se rumoraba la salida de Rakitic del Barcelona, la situación en el club catalán no está muy bien qué digamos. Uno de los equipos que más sonaban al rededor del mediocampista es la Juventus (últimamente todos los nombres suenan en el equipo de Turín), no hay nada concreto pero por lo mientras una de las partes ya dijo que no estaría nada mal y que de paso no le hace el feo a Cristiano.

“claro que me gustaría jugar con uno de los mejores jugadores de la historia. Realmente uno disfruta viendo cómo juega y ahora se puede comprobar lo que está haciendo en la Juventus. Para mi es uno de los mejores futbolistas de la historia”, menciono el futbolista. Pobre Messi, ya lo están cambiando con la competencia.