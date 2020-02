¡Confirman debut de ‘Chicharito’! Verá acción contra Toronto FC este sábado en partido amistoso

El club aseguró que Hernández disputará mañana su primer partido vistiendo la camiseta de los Galácticos

Foto: Harry How / Getty Images

A Javier ‘Chicharito’ Hernández le ha tocado ver de lejos todos los partidos de pretemporada del LA Galaxy, pero el de mañana será diferente, ya que por fin cuenta con su visa de trabajo y el equipo acaba de confirmar su presencia.

El equipo de Los Ángeles y el Toronto FC se enfrentarán este sábado a las 6 pm ET / 4 pm PT en el Dignity Health Sports Park en partido de preparación rumbo a la temporada 2020 de la MLS.

“El delantero del LA Galaxy, Javier “Chicharito” Hernández, hará su primera aparición con la vestimenta del LA Galaxy el sábado, luego de recibir su visa P-1 a principios de esta semana. El DT Guillermo Barros confirmó que el delantero mexicano participará contra Toronto”, mencióno el club en un comunicado.

Los de Toronto vienen de caer 3-1 contra el LAFC en un partido amistoso, donde Carlos Vela fue el autor del segundo gol del equipo angelino, el primero lo anotó Brian González y el tercero lo firmó Christian Torres; el tanto de la honra del equipo canadiense fue de la autoría de Ifunanyachi Achara.

Por su parte, el LA Galaxy también viene de ganar, aunque en su caso fue 2-1 al New England Revolutions. El objetivo del DT, Guillermo Barrios Schelotto fue probar a sus jugadores, ya que realizó 10 cambios. ‘Chicharito’ aún no tenía la visa de trabajo, por lo que no pudo participar en el encuentro.

El principal atractivo del duelo entre estas escuadras será la aparición de Javier Hernández, ya que rápidamente se ha convertido en uno de los jugadores más mediáticos de toda la liga y hay mucha expectativa sobre lo que podrá aportar al equipo y a la MLS. Mañana nos dará una idea.