¡De haber sabido! “Si Diego Láinez hubiera firmado con el Ajax, dos años después podría haber ido al Barcelona”: Frank de Boer

El legendario futbolista holandés dijo que el mexicano se precipitó al irse a La Liga de España

De acuerdo con Frank de Boer, ex futbolista de la selección de Holanda, Diego Láinez se equivocó al irse a La Liga de España desde la Liga MX, ya que de haber aceptado la propuesta que le hizo el Ajax antes que el Betis, su formación sería distinta, a tal grado que el próximo año podría estar jugando en el Barcelona.

“Si quería ir al Ajax quizá pudo cobrar un millón más. No estoy seguro, pero puede ser. Ahora está en Betis y no está jugando ni un minuto. Si él hubiera firmado para Ajax, quizá en dos años podría ir a Barcelona, ahora tiene un año perdido y a su edad no quieres perder años”, expresó en entrevista para Mediotiempo.

¡CONTUNDENTE! | ¿Tendrá razón? 🤔 El holandés, Frank de Boer habló sobre Diego Lainez en una entrevista para Medio Tiempo, aquí sus palabras: pic.twitter.com/N2p0sIydlB — Residentes del Fútbol (@ResidentesF) February 14, 2020

El ahora DT del Atanta United de la MLS, reforzó su teoría poniendo de ejemplo a Romario y a Ronaldo, quienes iniciaron su carrera europea en Holanda, donde tuvieron una buena formación y de ahí saltaron a una liga más grande.

“Si vienes de México y vas directamente a la Liga de Inglaterra puede ser que sea un paso demasiado rápido. Mejor, primero das un paso en Holanda y después otro, como Romario lo ha hecho, como Ronaldo, eso es muy bueno para estar físicamente bien. Has jugado más de 100 partidos en Holanda y después estás listo para otra liga más grande”, finalizó.

En este tenor, un ejemplo que no mencionó, pero que recordamos de inmediato es el del ‘Káiser Mexicano’ Rafael Márquez, quien estuvo 4 años en la liga de Francia antes de pasar 7 como figura en la defensa central del FC Barcelona.