Mariana Seoane es “La Reina más sensual de la Cumbia” y su movimiento de caderas no deja lugar a dudas

Ritmo y mucho contoneo

Mariana Seoane está convencida de que su música ha sido un pilar para la cumbia, tanto así que considera que por su trayectoria se ha ganado a capa y espada el título de “La Reina de la Cumbia”.

“Soy pionera del género porque desde hace 17 años lo he cantado, incluso cuando no estaba en su momento glorioso como ahora.

“Siempre fui fiel a él y por eso siento que me he ganado a pulso el lugar que tengo hoy”, expresó Seoane en entrevista.

Nominada al Grammy Latino y con más de 500 mil discos vendidos, la también actriz se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del ritmo con temas como “Me Equivoqué”, “Que no me Faltes Tú” y “Una de Dos”.

Un importante referente para ella, admite, ha sido Margarita “La Diosa de la Cumbia”.

“No es algo que yo haya dicho (el título de reina). Diosa está margarita, siempre va a ser, no le estoy quitando el lugar a nadie.

“Llevo tanto recorrido y de pronto se me olvida todo lo que he caminado. Creo que he tenido una carrera constante que me ha hecho ganarme un puesto como Mariana Seoane”, compartió.

Con los años, la intérprete asegura que no sólo ha adquirido un nivel de madurez personal sino un estilo propio que la diferencia de cualquier otro músico.

“Desde el principio he tenido un estilo, empezando por la voz, Juan Gabriel siempre me decía: ‘Tú tienes una bendición, tienes un estilo vocal, hay gente que es increíblemente talentosa pero tiene un timbre que se parece al de muchas, tú tienes algo que es particular.

“Y me considero feliz porque la cumbia me queda muy bien, siento que la defiendo muy bien. Además me meto mucho en las producciones siempre tratando de que mi cumbia suene a Mariana. Si oyen no se parece a la de Los Ángeles Azules o a lo que hace Aarón (y su Grupo Ilusión)”, destacó.

La artista estrenó recientemente su tema “La Chismea”, cuya composición a cargo de Juan Solo y Jimmy Cruz, hace referencia a la relación que existe entre artistas y la prensa.

“Me enloqueció porque precisamente me pareció el momento idóneo para sacar algo como un tributo a los medios y a nosotros como figuras públicas.

“‘La Chismeadera’ está en todas partes y esta es una canción positiva, que no habla de nada malo, sino de lo que realmente es importante en la vida: que uno sea feliz cantando y bailando, porque al final siempre van a hablar de uno”, expresó.

La cantante celebrará su trayectoria en un concierto con invitados especiales en el Teatro Metropólitan el 16 de Mayo.

ASÍ LO DIJO

“Me siento bien afortunada de poder regalarme ese Metropólitan y al público que me ha seguido desde hace tanto tiempo. Es mi gran oportunidad para demostrar quién es Mariana a sus 17 años de música”.

Mariana Seoane, Actriz y cantante.