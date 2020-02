Con todas las funciones que tiene el aceite en un motor es normal que se consuma una cierta cantidad de aceite.

Bienvenido a nuestra guía de Consejos de Mecánica, donde encontrarás tips y consejos para ahorrar dinero y mantener tu auto en condiciones óptimas.

***

¿Conoces la importancia de mantener y revisar los niveles de aceite de tu automóvil? Estos juegan un papel esencial en el funcionamiento de todo vehículo y es de suma importancia para el desempeño correcto de cualquier motor.

El aceite de motor es para un auto como sangre para un cuerpo humano y es clave para que el motor del auto tenga una vida larga y plena.

Por eso debemos asegurarnos de que nuestro auto dispone de la cantidad adecuada de aceite, ya que éste se encarga de lubricar partes como el cigüeñal, bielas, válvulas, árboles de levas, anillos y cilindros, que se encuentran en constante movimiento, rozándose unos con otros. Con todas las funciones que tiene el aceite en un motor, muchas personas creen que es normal que se consuma una cierta cantidad de aceite.

¿Es normal que el auto consuma aceite?

Parece algo normal que un motor de vehículo consuma un cuarto de aceite por cada 650 millas, pero no es una cantidad establecida, ya que el consumo de aceite puede depender del tamaño de motor, del tipo de uso y que aceite se utilice.

Aquí te presentamos tres puntos que provocan el consumo de aceite

Consumo de aceite por lubricación del pistón

El aceite se encarga de lubricar el espacio entre los pistones y las paredes de los cilindros, lo cual provoca que parte del aceite entre en la cámara de combustión, donde se quema.

Si un motor no quema aceite significa que no existe la capa de aceite necesaria entre el pistón y el cilindro, lo cual indicaría que no existe la lubricación.

Consumo de aceite por la lubricación de las válvulas

El aceite también lubrica las válvulas, las cuales son las encargadas de controlar el flujo de la mezcla aire combustible y la salida de los gases de escape

La válvula de admisión es la que permite el ingreso de la mezcla para su combustión. Los vástagos de las válvulas evitan que el aceite llegue allí, pero siempre queda una mínima capa de aceite que se quema en la cámara de combustión.

A través de la válvula de escape también se consume aceite, en este caso se evapora debido a las altas temperaturas que provocan los propios gases

Consumo de aceite por los gases que escapan del cilindro

El aceite se llega a mezclar con gases que se alcanzan a escapar del cilindro, estos son captado por la ventilación positiva del cárter y son enviados a la cámara de combustión, donde se queman.

***

