La razón por la que Edson Álvarez y su novia no viven juntos en Ámsterdam 

Edson Álvarez está viviendo el sueño de jugar en Europa con el Ajax. Sin embargo, el defensa no vive del todo feliz porque su novia e hija no pueden estar a su lado en Ámsterdam.

Esto se debe a que en los Países Bajos vivir en unión libre no está permitido para menores de edad (21 años).

La novia del jugador tiene 20 años, mientras que él tiene 22, por lo que ella y su hija se encuentran viviendo en Londres hasta que cumpla la mayoría de edad.

El 14 de febrero, Edson Álvarez viajó a Londres para visitar a su familia y habló sobre lo difícil que es estar lejos de ellos.

“La gente no sabe lo difícil que es estar tan lejos de casa sin familia. Quiero a mi esposa y mi bebé aquí. Mis compañeros de equipo también lo notan y me dan mucho apoyo. Si no estás jugando, es bueno volver a casa y encontrar distracción con tu familia. Pero ahora abro la puerta de una casa oscura”, declaró Álvarez para el diario De Telegraaf.