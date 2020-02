Rashel Díaz cayó en las redes del nude y lo hace con elegancia

La estrella de Telemundo ha demostrado que el color piel, a través del uso cosmético, es altamente favorecedor

Son muchas las celebridades que han demostrado que el nude les favorece, tanto, que las vuelve ardientes ante la fiel mirada del público.

Famosas del entretenimiento hispano como Marjorie de Sousa, Chiquibaby, Ana Bárbara, Shakira, Ninel Conde, Jennifer López y Francisca Lachapel han sucumbido ante este tono que suele exponer sus curvas al total desnudo visual, ya que éste se camuflajea a la perfección con la piel, mostrándola “al natural”. Hoy, hasta Rashel Díaz muestra placer con esta opción.

Pero la cubana, a diferencia de sus compañeras en el mundo artístico, ha adoptado el nude desde la opción cosmética, demostrando así que este tono aplicado en la piel, en este caso en los labios, es totalmente favorecedor porque destaca el color natural de la carne sobre éstos.

La co-conductora de Un Nuevo Día expuso lo siguiente:

“Los labiales en tonos nude son una tendencia que ya lleva un tiempo y al parecer seguirá suuuper in 💁🏻. Cuando pintamos nuestros labios con colores claritos nos vemos lindas y naturales al mismo tiempo, lo que todas queremos!! La idea de este look es que nos veamos como dice Beyoncé, al estilo “I woke up like this” aunque sabemos que no es así jajaja 😂, pero shhh que ese es un secretito entre nosotras 🤫. Díganme, ¿ustedes también usan labios nude o prefieren los colores más llamativos?”.

Aquí les compartimos un tutorial de maquillaje con tonos nude, el cual suele ser uno de los favoritos de Kim Kardashian y Jennifer López.