Tarjeta Roja: Y… ¿cómo no va a estar harto Messi del Barcelona?

Y… ¿cómo no va a estar harto Messi del Barcelona? La torpeza de sus directivos cada vez es más evidente y en el último escándalo que acompaña al equipo azulgrana, podría no ser solo ignorancia sino una total mala intención.

Máxima tensión en Barcelona: “Messi está harto y se plantea seriamente irse” https://t.co/i7FQmkn7x4 — Infobae América (@infobaeamerica) February 6, 2020

Aunque el presidente Josep María Bartoméu se reunió con los jugadores para jurarles y perjurarles que él no tenía nada que ver con los tweets malintencionados sobre las figuras y ex figuras del equipo, eso no va a ser tan fácil de creer y lo puso en la peor posición ante la junta directiva, jugadores, cuerpo técnico y afición…

La empresa contratada por el Barça gestiona hasta casi un centenar de cuentas de Twitter y Facebook donde se han atacado a personajes como Messi, Antonela, Piqué, Guardiola, Xavi, Puyol, Laporta, Benedito, Jaume Roures, Víctor Font o Puigdemont i Junqueras https://t.co/wIjMGourkX — MARCA (@marca) February 17, 2020

Además de Messi, también están entre los “trolleados”, Gerard Piqué, Xavi Hernández, Pep Guardiola y Joan Laporta, vacas sagradas de la institución. Incluso Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo, también fue víctima de la campaña sucia que se hizo en contra de las figuras del plantel.

Entonces, claro que Messi está harto: no contrataron a Neymar en verano que era la única solicitud del argentino, despidieron a Ernesto Valverde sin consultarlo y en medio de una operación aparatosa, después, su enfrentamiento con Eric Abidal porque responsabilizó a los jugadores del despido de Valverde… ¿cómo no va a estar harto? Cualquiera lo estaría.

🚨 #NoticiaSPORT 🤝 Bartomeu se reunió con los 4 capitanes a los que dio explicaciones de la crisis 📋 Les entregó un dossier con todos los mensajes y les confirmó que rompía relaciones con la empresa 🔵🔴 Los capitanes dieron por buenas las explicaciones ➕ Info en breve pic.twitter.com/Havq716gY8 — Diario SPORT (@sport) February 18, 2020

