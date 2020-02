“Es el mejor jugador de Chivas”: ‘Tata’ Martino alabó a Uriel Antuna

El jugador de Chivas ha sido respaldado por varias figuras del futbol

Tras la difícil semana que ha tenido que pasar, Uriel Antuna ha sido muy criticado, pero también cuenta con el respaldo de su técnico, Luis Fernando Tena y el de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

El entrenador del Tri tuvo una entrevista exclusiva con TUDN donde habló de lo ocurrido con el delantero y apuntó que no duda de su calidad ni le preocupa su nivel futbolístico, lo que le inquieta es que se distraiga en situaciones extracancha.

“No me preocupa cuando los jugadores no hacen goles, me preocupa cuando juegan mal, es el mejor jugador de Chivas, cómo me va a preocupar. El otro día tuvo tres situaciones de goles, el penal se lo hacen a él, es un futbolista que juega a otra velocidad, propone algo totalmente distinto. Me preocupa que se distraiga en otras cuestiones con otras cosas futbolísticas, no me preocupa por el nivel que tiene”, comentó el ‘Tata’.

De igual manera el seleccionador azteca externó que Antuna está considerado en sus futuras convocatorias y destacó su compromiso, así como sus cualidades dentro del campo de juego.

“No un jugador que hace 10 goles juega tan bien y uno que erra tres lo hace tan mal, no hay que analizar a los futbolistas por si hizo un gol, qué hay si un futbolista hizo ocho goles y los ocho los empujó en la línea, cualquiera diría está ahí hace goles pero hay un partido de futbol, hay que participar, tener incidencia en el equipo y Uriel lo conserva, lo tiene, está en su ADN, es un jugador comprometido con el equipo”, explicó el timonel.

La Selección Mexicana tendrá un mes de marzo muy activo entre Fecha FIFA y Preolímpico, mientras la mayor enfrentará a República Checa y Grecia, la Sub-23 peleará por un boleto a Tokio 2020 en el Preolímpico de CONCACAF, torneo en el que el ‘Tata’ ya se comprometió a prestar a sus mejores jugadores para conseguir el pase al olimpo.