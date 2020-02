Fuente de AP: William Barr ha dicho que podría renunciar por los tuits de Trump

William Barr ha protestado por los comentarios públicos de Trump sobre el Departamento de Justicia

El fiscal general William Barr le dijo a personas cercanas a él que está considerando renunciar a su cargo después de que el presidente Donald Trump no prestó atención a su advertencia de dejar de tuitear sobre casos del Departamento de Justicia, dijo un funcionario de la administración a The Associated Press.

La revelación se produjo días después de que Barr mencionara públicamente obstrucciones del presidente, diciendo en una entrevista televisiva que los tuits de Trump sobre los casos y los empleados del Departamento de Justicia hacen que sea “imposible” para él hacer su trabajo.

Al día siguiente, Trump ignoró la solicitud de Barr e insistió en que tiene el “derecho legal” de intervenir en casos criminales y esquivar la independencia histórica del Departamento de Justicia.

El funcionario de la administración no estaba autorizado para discutir los comentarios privados de Barr y solicitó el anonimato.

Trump tuiteó el martes que está considerando demandar a los involucrados en la investigación de Rusia del abogado especial Robert Mueller y opinó que su confidente Roger Stone merecía un nuevo juicio después de ser declarado culpable de manipulación y obstrucción de testigos.

El comentario de Barr se produjo después de que Trump criticara la recomendación de sentencia original como “muy horrible e injusta”, aunque los funcionarios han insistido en que la decisión de hacer una nueva recomendación se produjo antes del tuit de Trump.

“Me complace decir que, de hecho, el presidente nunca me ha pedido que haga nada en un caso penal”, dijo Barr en la entrevista de ABC News. “Sin embargo, tener declaraciones públicas y tuits sobre el departamento, sobre nuestra gente … sobre casos pendientes en el departamento y sobre jueces ante quienes tenemos casos, me hacen imposible hacer mi trabajo y asegurar a los tribunales y los fiscales del departamento que estamos haciendo nuestro trabajo con integridad “.

El fiscal general había estado compartiendo el mismo sentimiento en privado con Trump durante varias semanas, dijo una persona familiarizada con el asunto a The Associated Press. La persona no estaba autorizada para discutir las conversaciones privadas de Barr y solicitó el anonimato.

En declaraciones a los periodistas el martes por la mañana, Trump dijo que entiende que sus tuits dificultan el trabajo de Barr, pero no mostró signos de ceder.

Trump probablemente enfrentará un desafío al tratar de encontrar un reemplazo para Barr, quien supervisa varias investigaciones que son importantes para el presidente, incluida una investigación criminal sobre los orígenes de la investigación de Rusia. Cualquier nominado se enfrentaría a un enfrentamiento en el Senado.

Algunos demócratas han pedido que Barr renuncie, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió al inspector general del Departamento de Justicia que abra una investigación sobre el papel de Barr en la revocación de la sentencia. Más de 1,100 ex fiscales del Departamento de Justicia pidieron a Barr que renunciara en una carta publicada el domingo, insistiendo en que la decisión de Barr de intervenir en el caso de Stone empañó la reputación del departamento.