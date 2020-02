El día que Emilio Azcárraga le prohibió a Carlos Reinoso ir a jugar al Real Madrid

'El Maetro' estuvo cerca de vestir la playera merengue

Carlos Reinoso es uno de los grandes jugadores que ha tenido América en su historia, hablar de él es hablar de 9 años en las Águilas, 95 goles y 6 títulos nacionales e internacionales. Sin embargo, en 1974, el volante chileno de las Águilas estuvo a nada de llegar al Real Madrid, pero fue el mismísimo Emilio Azcárraga Milmo, ex dueño del los azulcremas y padre de Emilio Azcárraga Jean, quien se lo prohibió.

Este jueves en entrevista para TUDN, Carlos Reinoso confesó que ya estaba cerrado su traspaso al Real Madrid pero Emilio Azcárraga Milmo y una chica evitaron que firmara con los merengues y regresara a México para seguir con América.

“Estuve 15 días en Madrid después del Mundial de 1974, en ese momento me enamoré de una chica mexicana y por eso regresé. Además, el dueño del equipo, Don Emilio Azcárraga, me mandó un pequeño mensaje en el que me dijo: ‘Si no regresas en dos días no vuelves a jugar al futbol’. Estuve 15 días en los hoteles viendo temas del Real Madrid, ya estaba todo arreglado, tan arreglado que cuando hablaron tuve que agarrar el avión de regreso. No se dio por esas pequeñas cosas que tiene la vida”, confesó ‘El Maetro’.

