“Todavía me duele”: Zague traumó a Paola Rojas

A casi dos años del escándalo que terminó con el matrimonio entre Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Paola Rojas, la periodista abrió su corazón y habló sobre el tema como nunca antes lo había hecho.

Todos recuerdan que, previo al inicio del Mundial de Rusia 2018, un video íntimo de Zague fue filtrado, lo que provocó el escarnio público hacia la pareja. sin embargo, fue Paola Rojas quien más sufrió de burlas en internet y el acoso de periodistas.

En una entrevista para el programa “La última y nos vamos”, la conductora habló sobre todo lo que pasó desde esa fecha y las consecuencias que incluso tuvo en su cuerpo.

Paola Rojas también habló sobre el malestar emocional que le provocó el escándalo. Y en un momento de la entrevista, rompió en llanto.

“Nunca me planteé [el suicidio] porque la vida me encanta y las pruebas son precisamente para superarse”.

“Pero no pude atender esa parte, no pude llorarla en su momento y no es una casualidad lo que me ocurrió después: que justo tuve un tema médico, no grave, pero que sí me parece que claramente somaticé, me tuvieron que operar dos veces al año pasado y terminé en el oncólogo”.