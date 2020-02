¿Pretextos? Deontay Wilder dice que atuendo pesaba 20 kilos y llegó cansado, por lo que sí quiere revancha

El estadounidense mencionó que el traje se lo probó un día antes

Deontay Wilder aseguró que su derrota ante Tyson Fury llegó cansado al ring y lesionado, debido al trayecto que hizo del vestidor al ring cargando su estrafalario atuendo que pesaba 20 kilogramos, no por los golpes que le dio el británico.

“Fury no me hizo daño en absoluto, pero el hecho simple es que mi uniforme era demasiado pesado para mí. No tenía piernas desde el comienzo de la pelea. En la tercera ronda, no me respondieron las piernas por completo”, explicó a Sky Sports.

“Solo pude poner me el atuendo la noche anterior, pero no pensé que fuera a ser tan pesado. Pesaba 40 libras con el casco y todas las baterías. Quería que mi homenaje fuera genial para el mes de la historia negra”, aclaró.

Asimismo, el boxeador estadounidense dijo que nunca claudicó y siguió en pie, pues todos saben que es un guerrero y nunca se da por vencido.