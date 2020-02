Las emotivas palabras de Humberto Zurita a Christian Bach a un año de su muerte

View this post on Instagram

Christian ❤️ Mi hermosa Christian, van a pasar los años o días que me queden por vivir y seguirás viva en mi corazón y en mi memoria. Siempre voy a agradecer haber estado a tu lado, haber sido tu cómplice y tu compañero . Hace un año te despediste de tus hijos y mi vida, y no he dejado de sentir tu presencia como cuando estábamos juntos. Siempre admire tu pasión por la vida, tu energía y entrega por cada cosa que emprendías. Cuando te conocí, ya eras una gran actriz y bailarina y habías terminado tu carrera de abogada. Estabas llena de virtudes! Como productora tuviste una gran visión para hacer nacer estrellas y hacer crecer la carrera de muchos actores. Eras una mujer radiante, bella, valiente, generosa: buena hija, amiga, esposa y madre. Siempre congruente con tus principios, tu forma de ser y pensar. Defendiste tus propias decisiones y luchaste por ser y hacer lo que diseñabas para disfrutar cada momento, cada trozo de tu vida; con esa fortaleza que te hacía una mujer tan especial ! Soy testigo de cada una de tus batallas y tu pasión por alcanzar tus sueños. Tus anhelos, eran la alegría de tus días, y ser madre, te hizo alcanzar la plenitud con la que viviste siempre feliz y radiante. De tu mirada azul, brotaba la belleza de tu alma y tu gran inteligencia. Estar a tu lado fue un regalo de la vida para mi. Un privilegio! Esa eres y serás aquí y ahora y más allá. Eres luz , aire, viento, agua, energía y tiempo. Eres amor y estás en todos lados! Tu corazón, lo llevo conmigo un año después de que te vi hermosa y serena, descansando, después de haber cumplido tu destino y alcanzado tus metas. Mujer libre y madre amorosa. Una Diosa hecha mujer! Sebastian y Emiliano, están forjados con tu carácter, y gracias a tu amor , educación y principios: viven honrando tu memoria con vigor. Haciendo de su vida un camino fértil, creativo y honesto , que los lleve a alcanzar sus propios objetivos. Mis hijos y yo, nunca dejaremos de sentir el fuego del amor que nos abraza el corazón. Nunca estarás ausente en nuestros corazones.Nunca serás olvidada! En mi alma, anida el deseo de volverte a encontrar en la ecuación del tiempo. Descansa en Paz ! 🙏 ♾❤️♾ 26/2/2020