¿Qué pasa si llevas varios años sin declarar impuestos al IRS?

Muchos piensan erróneamente que el gobierno ya no se acuerda que le deben dinero

Al hablar de recaudación de impuestos, hay pocas personas que pueden mantenerse fuera del radar del gobierno. Sin embargo, hay casos de gente que lleva hasta 10 años o más sin declarar impuestos al IRS, lo que podría ocasionar que piensen que ya se olvidaron de ellos y que no les pasará nada si siguen en esa situación.

La realidad es que el IRS no tiene límite de tiempo para recaudar impuestos o cobrar multas e intereses por cada año que no presentaste tus impuestos, por lo que tu situación sólo podría empeorar con el paso del tiempo, de acuerdo con FindLaw.

Además, debes tomar en cuenta que, si no declaras tus impuestos por muchos años, podrías ser acusado por delito de evasión, en donde te podrían sancionar con hasta $25,000 dólares en multas y cinco años de prisión.

Sin embargo, si tú te presentas con el IRS voluntariamente para cubrir las declaraciones que dejaste de hacer, es muy poco probable que te acusen de algún crimen.

¿Qué hacer?

Si no has hecho tus declaraciones durante varios años, lo primero que debes hacer es obtener una copia de las declaraciones del IRS haciendo clic en este enlace. Si aquí notas que te deben algún reembolso, el IRS probablemente no te lo dará, ya que tienes impuestos sin presentar, según se informó en el portal NJ.

Si resulta que debes demasiado en impuestos atrasados, recuerda que siempre puedes negociar. Es posible que te estén multando con el 15% o 20% de todo lo que le debes al IRS, pero te podrían perdonar estos porcentajes si pides este beneficio.

Para lograr esto, deberás presentar un Formulario 843 en donde solicitarás una reducción de impuestos, intereses, multas, tarifas y adiciones a los impuestos.

Si tu deuda supera ya los $10,000 dólares, entonces podrías pedir un Acuerdo de Pago Parcial, en el que el IRS aceptaría que le des menos dinero de lo que le debes en total.

Recuerda que, si te abrumas mucho con este tema y realmente no sabes cómo afrontarlo, también puedes hablar con un abogado experimentado, ya que él podría negociar en tu nombre con el IRS y establecer un plan de pagos que te convenga más, o reducir las multas que te imputan.

