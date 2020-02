Meal prep: 5 trucos para preparar tus almuerzos de toda la semana

Meal-prep es una técnica muy aplicada para reducir los gastos en comida chatarra

La reciente técnica meal-prep (que en español se traduce a ‘preparación de comida’), ha llegado para mejorar la rutina diaria de quienes están fuera de casa todo el día y les toca golpear duro la billetera al tener que comer en la calle.

En un artículo de objetivobienestar.com explican cómo puedes planificar la comida de toda la semana en tan solo 5 pasos. Y aquí te los mostramos:

1. Planificar el menú y seleccionar los tápers

Parece un inicio algo complicado, pero cuando entres en el mundo de la comida conocerás cada día una buena receta que podrás agregar en tu menú. Aparte las redes sociales, sobre todo Instagram, ayudan a expandir la lista de opciones.

2. Ir de compras

Esta es una de las tareas más importante donde debes tener muy claro lo que debes comprar y lo que no. Evitando asistir al mercado con el estómago vacío porque puedes antojarte de alimentos indebidos.

Procura frutas, pescado, carne, verduras y legumbres crudas. Sin olvidar los frutos secos y los huevos. Evita los alimentos ultraprocesados.

3. Organizar los alimentos

Ya aquí comienza la puesta en práctica. Separa las porciones de carne, de frutas, de verduras y de pescado, decidiendo a la vez lo que vas a congelar y lo que dejarás fuera del refri. Lava, trocea y corta todo para dejarlo listo antes de cocinar.

Esta parte del proceso ayudará a reducir el tiempo que tardarás en la cocina a la hora de preparar los platillos.

4. Conservar y envasar

Para la carne, usa envases de plástico con tapa que puedas meter en el congelador y así no se mezclen los olores. Si está a tu alcance, mantén los vegetales fuera de la nevera, en un recipiente bien cerrado. No uses bolsas de plástico.

5. ¡A cocinar!

El punto importante ha llegado, donde solo tendrás que preparar esas deliciosas comidas que disfrutarás en la hora de almuerzo cuando estés fuera de casa.

Elige un día que puedas hacer todas las comidas, incluso puedes iniciar haciendo solo 2 o 3 comidas para la semana. Así no pasarás mucho tiempo en la cocina ni sentirás que el proceso te agobia.

Para no pasar mucho tiempo pegado al calor de las hornillas, puedes combinar ensaladas o salsas en crudo con otros alimentos más elaborados.

Puedes seguir cuentas en Instagram como Meal Prep Society y Meal Prep Daily, para saber más sobre qué puedes comer cada día, cuidando tu salud y tu bienestar.