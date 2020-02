Ronaldo buscaría jugadores para el Real Valladolid en México, pero “los jugadores mexicanos son caros”

El Fenómeno estuvo en el país azteca, donde habló sobre sus objetivos como directivo del equipo de La Liga y de los futbolistas locales

Ronaldo se dio cita en el evento Sports Summit, realizado en México, donde habló sobre su nuevo cargo como directivo del Real Valladolid, sus objetivos y los futbolistas mexicanos.

El astro brasileño comentó que asumió el cargo debido a que considera que La Liga es mejor ahora que cuando fue jugador. Agregó que eligió al Real Valladolid porque es un equipo tradicional y cada fin de semana los jugadores salen a la cancha pensando en la afición y en lo que significa representar a la plaza.

“En lo deportivo se sufre muchísimo, porque la ilusión es muy grande en la gente”, explicó.

Ahora @Ronaldo recibe un balón artesanal mexicano, siendo también reconocido entre aplausos. ¡Lo pondrá al lado de sus balones de oro!@sports_summit #SportsSummitMX #CompartimosLaEmoción⚽🏆 pic.twitter.com/SY74GxTfJ8 — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 28, 2020

Debido a ello, está consciente del compromiso que tiene de mejorar el nivel del equipo, por eso es que tiene claros los objetivos en los que debe trabajar desde ahora.

Uno de ellos es una ciudad deportiva; sobre ese tema ya se encuentra en conversaciones con el ayuntamiento de Valladolid y se espera que en abril comiencen las obras: “Sólo son trámites burocráticos”, afirmó.

Otra de las metas que tiene es formar un equipo de futbol femenil y mejorar la experiencia de sus hinchas en el Estadio José Zorrilla, que está por cumplir 40 años de haber sido inaugurado.

Finalmente, pretende formar una plantilla competitiva. Y en este rubro fue donde los periodistas locales cuestionaron al ex futbolista sobre si tenía contemplado fichar a elementos aztecas. La respuesta fue inesperada, ya que dijo que “los jugadores mexicanos son caros”; sin embargo no descartó la posibilidad de hacerlo en un futuro, tomando en cuenta que por ahora su presupuesto es muy limitado, debido a que el equipo tiene una deuda que no le permite invertir en grandes fichajes.

“En cuanto el Valladolid salde sus deudas, podremos fichar jugadores mexicanos que son muy buenos. Ahora no, porque yo sé que los jugadores mexicanos cobran bien, cobran mucho y hay que pagarles”, acotó.

“En cuanto el Valladolid salde sus deudas, podremos fichar jugadores mexicanos que son muy buenos. Ahora no, porque yo sé que los jugadores mexicanos cobran bien, cobran mucho y hay que pagarles”- Ronaldo Nazário en el Sports Summit Mx 2020 pic.twitter.com/0ebnaMIyT7 — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) February 27, 2020

Cabe recordar que un mexicano ya jugó para este equipo: Cuauhtémoc Blanco, quien vistió la camiseta de los pucelanos del 2000 al 2002.