Fabián Tablado, convicto por matar a su novia de 113 puñaladas en Argentina tras sexo, sale en libertad

"Todos los días me preguntó por qué la maté"

ARGENTINA – El agente penitenciario abrió el portón y Fabián Tablado, el feminicida que en 1996 mató a su novia, Carolina Aló, de 113 puñaladas, salió de la Unidad 21 de Campana. Después de 24 años detenido, se convirtió en un hombre libre.

Tablado, que el martes próximo cumplirá 44 años, salió caminando de la prisión del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Estaba vestido con un buzo gris con capucha, un pantalón tipo bombacha de campo y alpargatas rojas. Llevaba una mochila sobre sus espaldas. Afuera lo esperaba su tía.

“Todos los días me preguntó por qué la maté. Quiero abrazar a mis hijas pero no voy a poder [la Justicia no autorizó la revinculación]. Quiero hacer las cosas bien. No soy solamente lo que hice en el pasado. Quiero reflexionar bien. Tengo mucho remordimiento por lo que pasó. Todos los días siento culpa. No hay un día que no sienta culpa. Es difícil creerme”, dijo a los medios de comunicación que estaban en la puerta de la cárcel.

