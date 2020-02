El duro castigo de una madre hispana a una hija por no haber ido a la escuela: ahora está en la cárcel

Las autoridades comprobaron lo que había hecho y se la llevaron arrestada

Una madre de Miami se enfrenta a un cargo de abuso infantil después de que la policía confirmara que había golpeado violentamente a su hija en su casa en el suroeste del condado de Miami-Dade.

Según la policía, Ana Friarosario, de 33 años, el martes descubrió que su hija de 14 años había faltado a la escuela. Ambas viven en un complejo de apartamentos situado en el 11000 SW 189th Terrace.

Pero la reprimenda no acabó ahí. La madre no se conformó con darle un golpe a su hija por no haber ido ese día a la escuela y haberse saltado algunas materias. Después, la mujer, de origen hispano, usó un cinturón y volvió a golpear a su hija. En esta ocasión, fue en los brazos, la espalda y la pierna, de acuerdo al informe de arresto al que han tenido acceso algunos medios de comunicación locales.

En el informe se señala también que Friarosario agarró a su hija, la golpeó en la cara y le mordió en la espalda.

La niña de 14 años, de acuerdo a los documentos policiales, tenía un ojo morado, marcas de cinturón y hematomas. Friarosario fue arrestada por las autoridades del condado de Miami-Dade en su casa y fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.