¡Anotó 1000 goles en la escuela del club! Así era Raúl Jiménez en las fuerzas básicas del América

Paco Tena y Guillermo Huerta descubrieron al delantero cuando era un niño

La tarde del domingo, Raúl Jiménez marcó el gol con el que Wolverhampton derrotó al Tottenham, reafirmando así su gran momento futbolístico y acumulando 22 goles en todas las competencias, consolidándose como uno de los mejores delanteros del futbol de Inglaterra.

Para Paco Tena y Guillermo Huerta, descubridores de Raúl Jiménez, es natural que el delantero mexicano muestre tan buen desempeño, pues siempre ha estado obsesionado por el gol. En entrevista con Marca Claro, ambos personajes describieron cómo eran los inicios de Jiménez en el futbol, cuando formaba parte de la escuela del América, donde llegó a marcar la increíble cantidad de 1000 goles.

EL GOL… ¡UNA OBSESIÓN INTERMINABLE! ⚽🔍 Guillermo Huerta y Paco Tena nos cuentan sobre los inicios de @Raul_Jimenez9 en las fuerzas básicas del @ClubAmericahttps://t.co/iOljYgcnMV pic.twitter.com/eJ1MJxRg1u — MARCA Claro (@MarcaClaro) March 2, 2020

Huerta contó cómo fue que Raúl llegó a las fuerzas básicas del América: “Era un chico muy obsesionado con el gol, desde la escuela del América lo venía siguiendo. Llegó a meter 1000 goles en la escuela del club, siendo el mayor goleador de todos los tiempos. En todas las categorías hacía 100 goles, así que le dimos un seguimiento y lo llevamos a las fuerzas básicas. Siempre ha tenido gol y facilidad para estar cerca de la portería, es contundente y técnicamente muy bueno”.

El ahora entrenador, también destacó las principales cualidades de Jiménez: “Después del América lo he seguido y ha cambiado mucho en Europa. Le ha ayudado su mentalidad, porque es muy positivo, todo lo que se propone lo consigue, esa es su principal característica. Además, es muy profesional. Ha crecido en todos los aspectos: físicamente, técnicamente y futbolísticamente. Es un jugador perseverante, estable emocionalmente y que no se vuelve loco si no juega. Eso lo ha llevado hasta donde está. Ha sabido esperar el momento y lo ha aprovechado”.

Por su parte, Francisco Tena, habló sobre cómo fue la evolución del 9 del Wolverhampton en su paso por las fuerzas básicas del América: “En fuerzas básicas, fue de lo más querido, se decía, ‘ahí viene un muchacho de 14 años que tiene pinta que va a jugar en primera’. Él aprendía muy rápido, esa era su principal virtud. Vi su evolución desde los 14 hasta los hasta los 20 años cuando mi hermano (Alfredo Tena) lo hace debutar con el primer equipo. Lo que pasaba con Raúl es lo que le ocurrió en el Atlético, era muy buen jugador pero no acaba de explotar. Le faltaba creérsela. Subía de una categoría a otra, pero el misterio era si iba a poder o no. Pero pasaba un tiempo y marcaba goles. Todo ha sido un proceso de maduración mental, porque las facultades siempre las ha tenido”.

Por último, Tena confesó que Raúl Jiménez estuvo cerca de llegar al futbol brasileño con apenas 16 años, después de que las fuerzas básicas de América jugaran un torneo en dicho país: “Raúl hizo un campeonato extraordinario. Había varios visores y me pidieron que lo dejase en Brasil. El Atlético Mineiro y el Internacional se acercaron muy seriamente. Era sólo un juvenil de 16 años y eso no se podía hacer, pero si les facilité los datos para que hablaran directamente con los responsables del club”.