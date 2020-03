Revelan video de escena del crimen donde asesinaron a actor de doblaje de Dragon Ball

Exigen justicia por el crimen en contra del hombre que dobló en México a Bugs Bunny, Sheldon Cooper, Gohan y otros personajes

En redes sociales circulan imágenes de los momentos después de la balacera donde perdió la vida en México, el querido actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza.

Según las primeras investigaciones, fue asesinado a tiros por, presuntamente, su casero, Mario Zwwan, justo frente a su escuela de locución ArtSpot en la colonia Portales, de la alcaldía Benito Juárez en Ciudad de México, el móvil, al parecer sería el litigio del inmueble.

#Cdmx 15:00 Videos Reportan 3Ejecutados y 1Herido Tras Ataque Armado Por Impactos De Arma de Fuego en Bilbao y Emperadores En La Portales… pic.twitter.com/roK7FNUIHM — TH3PR3D4TH0R Mxx (@fernand17704066) February 29, 2020

También perdieron la vida su esposa y administradora del local, Lourdes Adame, y su cuñado, mientras que el sujeto que les disparó, se encuentra grave pues al parecer, tras cometer el crimen se habría tratado de suicidar, por lo que está en calidad de detenido.

Y aunque la disputa del inmueble es una de las principales líneas de investigación, también hay otras que apuntan que hay otras personas involucradas en lo sucedido, ya que hay otra versión que dice que sujetos les dispararon y luego huyeron a bordo de un auto.

Pero a pesar de la indignación y de la conmoción que ha causado el crimen en contra del actor, las autoridades de Ciudad de México no le han dado el seguimiento que muchos exigen, pero no solo piden que resuelvan este crimen si no la inseguridad que se vive debido a la delincuencia y el narcotráfico.

Mendoza, dio vida en español latino en México a personajes como Bugs Bunny, el Conde Pátula, Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, Joey Tribbiani en Friends, Daniel LaRusso de Karate Kid, Leonardo de las Tortugas Ninja y Gohan adulto de Dragon Ball entre muchos otros, por lo que la noticia conmocionó a quienes crecieron con la voz del actor.

Mendoza será homenajeado en La Conve 56, que se realizará el 6, 7 y 8 de marzo en Cintermex, donde fans y compañeros de trabajo compartirán anécdotas, además que se pintará un mural con sus personajes.

