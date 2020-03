Video: Galilea Montijo demuestra lo buena enfermera que es inyectando a Belinda

La conductora de “Hoy” tuvo que acudir a una llamada de auxilio hecha por la cantante

A finales de la semana pasada Galilea Montijo se desmayó luego de lanzarse en paracaídas para hacer que Juanpa Zurita se convirtiera en juez de la nueva edición de “Pequeños Gigantes” y tras lograr su cometido, los papeles se invirtieron y fue ella quien tuvo que acudir a una llamada de auxilio hecha por Belinda.

A través de un video que fue publicado en Youtube y compartido por la cantante en su cuenta de Instagram, se puede ver a ambas caminando hasta llegar al teatro en el que se presenta el musical “Hoy No Me Puedo Levantar” y la artista confiesa que no puede hablar, por lo que le pide a la conductora un remedio rápido para poder dar su función.

“Te voy a inyectar, pero tú no te preocupes porque ni vas a sentir. Te voy a decir qué es lo que vas a hacer para que no sientas nada. Todo sea para que tu función te salga al máximo y sea espectacular“, le dice Galilea a Belinda poco antes de llegar al camerino y ponerle el medicamento para poder recuperar su voz.

Por su parte, la intérprete de “En La Oscuridad” no pudo ocultar sus lágrimas al decir que estaba muy ansiosa porque sentía que no iba a poder dar el 100 por ciento en la obra y confesó que las agujas de las jeringas la ponen nerviosa, pero ni siquiera sintió cuando la presentadora de “Hoy” se la puso y le agradeció por tener tan buena mano.

Mira aquí el video completo