“A mí no me paguen, que se sacrifiquen ellos”: ‘Chicharito’ arremetió contra dirigentes del Tricolor

El delantero cuestionó el destino del dinero que genera la Selección Mexicana

El delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández ha sido muy cuestionado por su presencia en la Selección Mexicana, se habló de un castigo tras la fiesta que organizó junto a sus compañeros en Nueva York en septiembre pasado, y que el futbolista estaba muy enojado por el tema económico en el Tricolor, tras tantos rumores, el jugador del Galaxy decidió dar su versión.

En entrevista para TUDN, el atacante criticó duramente a los directivos del futbol mexicano y defendió a sus colegas, al asegurar que los jugadores son los que menos ganan y todo se lo llevan los dirigentes, por lo que cuestionó ¿a dónde va ese dinero?

“El futbolista es el que menos gana. La gente cree que uno no va porque no sientes orgullo, pero lo que no saben que el que más gana no es el futbolista, sino quien maneja eso, que está bien y lleva su trabajo. Yo lo que he tratado de decir es que no me des excusas para que rinda dentro del terreno de juego”, apuntó.

Hernández comentó que a él no le interesan los premios ni el dinero, pero sí quiere que el futbol de su país crezca y para ello se deben cambiar las cosas.

“No me paguen nada, repártanlo a alguien más. Layún y yo vemos las cosas distintas, no son mejores o peores. Llevo 10 años en la Selección, y mi padre lo que me cuenta de la Selección, y mi abuelo lo que me cuenta de la Selección, hay cosas que se siguen haciendo, que no significa que esté mal, pero si de verdad queremos hacer una Selección potencia mundial, llegar al quinto partido, llegar a una semifinal, a una final, ser campeones del mundo, para llegar a ese partido de la mejor manera, soy de la idea de que no des pretextos, porque si me das todo, no te voy a dar pretextos”, dijo el máximo anotador de la Selección Mexicana.

El ‘Chicharito’ también pidió a los directivos que se fijen menos en su bolsillo, ya que México es Top 5 en ingresos y deberían sacrificar algo, como tener menos partidos en Estados Unidos y más en Europa o jugar más en México.

“Deberían de sacrificar algo, quizá no venir tanto a los Estados Unidos, ver cómo nos va un año en Europa, jugar más en México, la gente pregunta porqué no vamos a jugar a Tijuana, a mí me encantaría”, agregó.