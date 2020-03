Raúl de Molina señala a Marjorie de Sousa como la culpable del divorcio de Gabriel Soto 

Raúl de Molina ha reaccionado de manera inesperada ante el nuevo escándalo que golpea a Irina Baeva, quien asegura estar siendo víctima de discriminación por ser rubia y de ojos azules. Mientras que la opinión generalizada se mantiene firme en señalarla como la responsable del final del matrimonio de Gabriel Soto con Geraldine Bazán, sin importarle el color de su cabello.

Pero Raúl, ignorando todo lo que se dice, destacó a un nuevo responsable, dejando a Lili Estefan sin palabras.

El co-conductor de El Gordo y la Flaca le preguntó fuerte y claro a Lili: “¿Quién es la culpable de romper el matrimonio de Gabriel Soto?”. Los camarógrafos respondieron por Estefan y gritaron el nombre de Gabriel Soto, pero De Molina no estuvo de acuerdo.

“Marjorie de Sousa”, dijo Raúl de Molina.

“Marjorie de Sousa, porque cuando él -Gabriel- cargó a Marjorie de Sousa en Cancún, que salió en todos los lugares, le echaron la culpa a Gabriel Soto de que el hijo de Marjorie de Sousa no era de Julián Gil”, reflexionó el conductor.

Lili Estefan, muda ante las palabras de su compañero dijo: “Déjame a Marjorie tranquila. No, no, no Raúl, eso no pasó así. La prensa nos divertimos mucho diciendo esa barbaridad, pero eso no fue así”.

“Ahí empezó el lío con Geraldine”, remató Raúl.