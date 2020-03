Ximena Sariñana es nombrada como la Primera Embajadora de la Buena Voluntad para ONU Mujeres México

View this post on Instagram

Hoy recibí el nombramiento oficial de ONU Mujeres como Embajadora de Buena Voluntad. Me convierto felizmente en la primera mexicana en recibirlo, en una semana muy importante para la igualdad de género en México y el mundo. La causa de igualdad de género ha sido algo muy importante para mi a lo largo de mi vida. Espero poder poner mi granito de arena para lograr vivir en un país cada vez más seguro, justo y libre para las mujeres y las niñas. Gracias ONU Mujeres por permitirme trabajar de la mano con ustedes. 💕 @onumujeresmx @onumujeres 📷 @janitello