Kate del Castillo le hizo confesiones impactantes a Raúl de Molina

La mexicana dio detalles de cómo su encuentro con el "Chapo" le afectó a nivel emocional

La actriz Kate del Castillo conversó de tú a tú con el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina. El tema más resaltante que tocaron fue el del “Chapo” Guzmán. Kate dijo que la investigación hacia su persona por el vínculo con el narcotraficante culminó hace poco y que ella ya puede ir a México.

Agregó también, que en cuanto a esa situación, lo que está pendiente es la demanda que ella le puso al anterior Gobierno de México, donde Enrique Peña Nieto era el Presidente. En cuanto a el “Chapo”, dijo que no tiene contacto con él y que no tiene ningún interés en hacer una película después de todo lo que implicó esa situación. “Me dolió mucho y me afectó tanto, que no quiero hacer nada que tenga que ver con eso. Si acaso haré un película de mí, de lo que yo viví, que es más interesante. Pero esa experiencia de haberlo ido a verlo fue muy fuerte y es algo que me llevaré yo a mi tumba”.

Sin embargo, Raúl le preguntó que si le ofrecieran ir a reunirse con el “Chapo” Guzmán nuevamente, ¿Aceptaría? A lo que la actriz respondió con un rotundo “Sí”.

También opinó sobre el tema de Harvey Weinstein y dijo que muchos actores se han querido “Pasar de listos” y que: “Es una flojera que, como mujeres, tengamos que estar defendiéndonos”. Sin embargo, afirmó que “Nunca le han pedido algo a cambio para darle un trabajo”.

Por último, agregó que sus experiencias la han hecho “Mejor actriz y sin duda, mejor persona”. Aquí les dejamos parte de la entrevista que le realizara el conductor estrella de Univision, Raúl de Molina.