¡Wuhan Shake rojiblanco! Chivas predijo el saludo a prueba de coronavirus hace más de 10 años

Omar Bravo y el ‘Venado’ Medina solían celebrar sus goles de una forma muy parecida al saludo que se ha viralizado en los últimos días

En días recientes se dio a conocer el Wuhan Shake, un saludo que nació en la ciudad china de Wuhan, el epicentro del coronavirus, precisamente como una medida para evitar la propagación de esta enfermedad. Consiste en chocar los zapatos, primero con un pie y luego con el otro, evitando el contacto con las manos.

Pues bien, descubrimos que este saludo no lo predijeron los Simpson, como suele pasar con varios acontecimientos, sino Omar Bravo y Alberto ‘El Venado’ Medina, quienes desde hace más de 10 años celebraban sus goles de una manera muy similar, que si bien, no es igual, es parecida y también funciona como un festejo ‘anti coronavirus’, ya que no hay contacto físico.

Reportero: ¿Que es lo que mas extrañas?

Alberto Medina: A lo mas importante a Chivas y Omar Bravo.

¡GRANDE 'VENADO! pic.twitter.com/jR2UwDsIvy — SOMOS DE CHIVAS (@somos_de_chivas) January 5, 2016

FESTEJO DE LEYENDA.🇫🇷 Omar Bravo y “Venado” Medina, nos traen un poco de nostalgia: 😢❤️#UnidosPorElZully pic.twitter.com/iyx5HJPT8d — D I A B L A (@ladiablarom) December 8, 2018

Omar Bravo y Alberto Medina formaron una dupla de miedo para las zagas de la Liga MX durante la primera década del siglo XXI. Juntos llevaron a las Chivas al título del Apertura 2006, tras un excelso torneo en el que Bravo anotó 10 goles, Medina marcó 6 y la otra punta del tridente, Adolfo Bautista, metió 5 más.