“No estoy haciendo ejercicio”: Anahí responde a quienes la criticaron por bajar de peso días después de dar a luz

La cantante compartió cómo ha logrado recuperar su figura

Solo 14 días después de haber dado a luz a su segundo hijo, Emiliano, Anahí sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una fotografía en la que mostró cómo ha recuperado su figura.

Aunque la imagen fue aplaudida por la gran mayoría de seguidores, la cantante fue víctima de ataques de algunos usuarios, quienes criticaron la rápida pérdida de peso. Por medio de una sesión de preguntas y respuestas en el Podcast ¿Están Ahí?, Anahí rompió el silencio para defenderse de los comentarios agresivos que ha recibido en los últimos días y pidió ser más tolerantes entre mujeres.

Dejando atrás las dudas que surgieron sobre el método que está utilizando para recuperar su esbelta silueta, la ex RBD reveló si está siguiendo alguna rutina de ejercicio:

“Quiero aclarar que no estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio cuando paso la cuarentena”, sin olvidar que parte de su recuperación también se debe a que el cuerpo es maravilloso, ya que después de un tiempo, una mujer que acaba de dar vida empieza a regresar a la normalidad de forma natural.

Finalmente, compartió que pretende dar un mensaje de motivación a sus seguidores por lo que se mantiene firme en llegar a su peso ideal en cuanto su cuerpo lo permita:

“Obviamente no es rápido, me falta muchísimo para volver a estar como a mí me gustaría estar, la meta que yo tengo, claro que me falta mucho, pero ahí voy y cada día cuenta y creo que cada día se vale tú misma echarte porras y decir ‘ahí vamos’”.

Desde su experiencia, la cantante recordó a sus seguidoras que el cuerpo tiene memoria y ella ha hecho ejercicio toda la vida, por lo que pidió cuidarse antes del embarazo y disfrutar de todo, sin irse a los extremos.