VIDEO: Así agarraron a 4 del Cártel de Sinaloa cuando querían rematar a sujeto en hospital

Los sicarios del Cártel de Sinaloa desataron una balacera. Los momentos que vivieron los doctores y pacientes son de terror

Narcos del Cártel de Sinaloa (CDS) causaron caos en Culiacán, en el estado de Sinaloa, primero con un enfrentamiento en la colonia Loma de Rodriguera, en la zona norte y luego con una balacera a las afueras del área de urgencias de un hospital.

El grupo armado intentó asesinar a una persona que resultó herida en el enfrentamiento que había ocurrido horas antes. Imágenes de lo ocurrido desde el interior del lugar muestran el terror que causaron entre médicos, enfermeras, pacientes y personal.

Así la balacera dentro de una clínica del IMSS en Culiacán, Sinaloa #PuntoDeInflexiónpic.twitter.com/gys0sWNjqo — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) March 6, 2020

“Afortunadamente no lograron su propósito, tenemos cuatro detenidos, diferente armamento, ya la situación en el Hospital está controlada, no hay rehenes, no hay más heridos, es únicamente una agresión que trataron de hacer contra la persona que hirieron en Loma de Rodriguera”, expresó Cristóbal Castañeda Camarillo titular de Seguridad Pública en Sinaloa.

#OJO #Culiacán #Sinaloa El Secretario de Seguridad Pública de #Sinaloa @Mtro_CCastaneda habla de las recientes balaceras que se han registrado en #Culiacán Tanto en la colonia Loma de Madriguera, IMSSS Y La Conquista. pic.twitter.com/4Qcb41VC2p — La Voz Del Pueblo (Oficial) (@LPueblo2) March 6, 2020

La persona herida, quien según reportes de redes sociales es José Alberto Vega, estaba siendo cuidada por personal militar, el cual repelió la agresión y detuvo a cuatro personas, integrantes del grupo criminal.

El Gobernador Quirino Ordaz confirmó el hecho en redes sociales.

“Estimados sinaloenses, el día de hoy hubo reportes de grupos de civiles armados en distintos puntos de Culiacán, uno confirmado en el IMSS, el secretario, y todas las corporaciones de seguridad están en este momento en la calle, con operativos de reacción y búsqueda”, informó.

Por su parte, el IMSS descartó heridos entre su personal o derechohabientes.

