COVID-19: Lo que podrías necesitar si estás en cuarentena en casa

COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus que surgió por primera vez en China, ahora se está extendiendo en ciertas comunidades en los Estados Unidos.

Algunas personas están tratando de limitar su contacto con multitudes al pasar más tiempo en casa. Y a medida que los funcionarios de salud pública se esfuerzan por limitar la propagación del virus, a muchos estadounidenses que han estado expuestos al COVID-19 se les ha pedido que se pongan en cuarentena en sus hogares durante 14 días. Eventualmente, comunidades enteras pueden estar bajo restricciones similares, que es lo que sucedió en partes de Italia y China.

“Pedimos la paciencia y la comprensión de las personas, y lo más importante su cooperación”, dijo en una reciente conferencia de prensa Nancy Messonnier, M.D., directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés). “En este momento, las acciones individuales pueden tener un impacto importante en cómo se desarrolla esta situación. Es posible que necesites tomar un descanso de tu rutina diaria normal”.

Este tipo de descanso no es del todo malo, dice Emily He, una escritora que vive en Cambridge, Massachusetts, pero que estuvo en China visitando a su familia por el Año Nuevo chino y no ha podido viajar lejos del apartamento de su madre desde el 25 de enero. “Piensa en cosas que has querido poner al día y haz una lista”, sugiere He.

Pero, ¿cómo debes prepararte para la posibilidad de quedarte en cuarentena en casa? Las noticias muestran que algunos estadounidenses están acumulando todo tipo de suministros, incluidos los más innecesarios como máscaras faciales y agua embotellada.

“Este no es el apocalipsis”, dice Jason Kindrachuk, Ph.D., profesor asistente en el departamento de microbiología médica de la Universidad de Manitoba y especialista en virus emergentes. “Necesitamos ser razonables en nuestras decisiones, entendiendo que, por ejemplo, necesitamos suficientes suministros para que nos alcancen sin hacer viajes innecesarios a la tienda, pero no tanto como para afectar potencialmente la capacidad de otras personas para prepararse también”.

Con ese espíritu, nos propusimos compilar una lista de lo que puedes necesitar y lo que no necesitas.

Lo que necesitas: lo básico

Antes de ir de compras, necesitas un plan de acción. Comienza por hablar de lo que todos en tu casa, especialmente aquellos en alto riesgo debido a afecciones médicas o edad, harán y necesitarán en caso de un brote de COVID-19 en su comunidad.

Prepara una lista de contactos de emergencia y conoce los procedimientos de emergencia en tus escuelas, centros de cuidado infantil y lugares de trabajo. Y elige una habitación en tu casa donde, si es necesario, puedes aislar a un miembro de la familia enfermo.

Luego, asegúrate de tener suministros adecuados de ciertos artículos. ¿Qué es adecuado? “Mis colegas y yo estamos recomendando suministros para dos semanas como alimentos y artículos para el hogar”, dice Kindrachuk.

Limpiador para las manos: Los expertos, incluidos los de los CDC, dicen que lavarse las manos es nuestra principal línea de defensa, por lo que vale la pena asegurarte de que tengas suficiente jabón.

Cada miembro de tu hogar debe lavarse las manos muchas veces al día, así que espera usar mucho. “El jabón y el agua son el estándar de oro”, dice Kindrachuk. Cualquier líquido o jabón en barra es apropiado. Los jabones antibacterianos no son necesarios porque no matan los virus.

Aunque dice que el mejor método es el agua y jabón, Kindrachuk reconoce la importancia del desinfectante para las manos. “Es una solución rápida”, dice. “No siempre puedes lavarte las manos cada vez que tocas algo”. Asegúrate de que contenga al menos 60% de alcohol.

Productos de limpieza: Acostúmbrate a limpiar rutinariamente cualquier superficie doméstica con la que tengas contacto frecuente. La lista de los CDC incluye encimeras, grifos, perillas de puertas, cajones, interruptores de luz, teclados de computadoras, tabletas, controles remotos, inodoros, teléfonos y mangos de implementos como escobas, trapeadores, ollas y sartenes. Daniel Barnett, M.D., M.P.H., profesor asociado de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, sugiere mantener una lista de estas áreas y un programa de limpieza para que no te olvides.

El coronavirus es destruido efectivamente por casi cualquier limpiador doméstico o agua y jabón sencillo, dice Kindrachuk. Pero si deseas tener más cuidado, sugiere usar una solución casera de 9 partes de agua por una de cloro, o comprar uno de los productos desinfectantes en esta lista a los que hacen referencia los CDC.

No olvides que también necesitarás muchos artículos de papel: toallas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico, como mínimo. Considera también recoger bolsas de basura adicionales, para que puedas tirar de forma segura los pañuelos de papel y las toallas contaminadas.

Alimentos: Barnett recomienda comprar suficiente para un par de semanas de productos básicos de larga duración como arroz, frijoles, pasta, vegetales enlatados y leche que no necesite refrigeración. Nuevamente, no porque sea probable que tales cosas no estén ampliamente disponibles, sino para minimizar la necesidad de hacer más viajes al mercado. También considera abastecerte de (o hacer una gran olla de) caldo de pollo; En realidad, existe evidencia científica que respalda su reputación para aliviar la tos. Y asegúrate de tener suficiente comida para tus mascotas también.

Medicamentos de venta libre: Al igual que con la influenza o gripe estacional, los síntomas principales de COVID-19 son fiebre, dolores corporales y tos, dice Barnett. Los medicamentos de venta libre como el acetaminofeno (Tylenol y genérico) y el ibuprofeno (Advil y genérico) pueden ayudar a aliviar las fiebres y los dolores.

Medicamentos recetados: Durante una conferencia telefónica a principios de marzo, Tom Frieden, M.D., M.P.H., ex jefe de los CDC, recomendó que las personas intentaran obtener un suministro de medicamentos importantes para 3 meses. Muchos “ingredientes farmacéuticos provienen de China”, dijo. “No sabemos qué tan perturbada estará esa cadena de suministro”. Pídele a tu médico una receta de 90 días y considera recibirla por correo, lo que puede ahorrar dinero y eliminar los viajes regulares a la farmacia, donde puedes encontrarte con personas enfermas. Antes de abastecerte, asegúrate de preguntar también a tu asegurador si tu plan ofrece cobertura para un “suministro extendido”.

Detergente para la ropa: Este es un producto básico para el hogar, pero también es especialmente importante si estás en contra de los productos de papel y plástico de un solo uso y planeas usar toallas y ropa de cama adicionales para mantener las condiciones sanitarias. Cualquier marca servirá, dice Kindrachuk.

Termómetro: Si ya tienes uno en casa, no hay necesidad de comprar uno nuevo, dice Barnett. Pero si no lo tienes, considera conseguir uno. Es una herramienta crítica para controlar posibles enfermedades.

Lo que podrías desear: los extras

WiFi robusto: A medida que el brote de coronavirus se propaga en los Estados Unidos, un número creciente de personas que pueden trabajar desde casa probablemente lo harán. Otros usarán el tiempo en casa para ponerse al día con programas de televisión. El resultado en muchos hogares podría ser fácilmente un problema de WiFi si no se cuenta con un sistema robusto. Considera tomar medidas para aumentar tu señal o actualizar a un sistema de enrutador de malla, lo que ayudará a difundir la señal incluso en un hogar grande.

Servicios de videoconferencia: Si estás considerando trabajar desde casa, la transición puede ser más fluida y productiva si puedes comunicarte cara a cara, especialmente si tu lugar de trabajo no está configurado para que las personas trabajen fácilmente desde su casa. Habla con tu gerente sobre la configuración.

Entretenimiento: Si aún no estás suscrito a un servicio de transmisión de video, ahora puede ser un buen momento para considerarlo. CR también ha informado sobre la amplia variedad de opciones que te permiten transmitir videos de forma gratuita.

Otra fuente de entretenimiento gratuito es tu biblioteca local. Mucho antes de que fuera puesta en cuarentena en Kunming, China, en enero, Emily se había registrado para acceder a libros electrónicos gratuitos de su biblioteca pública local en los Estados Unidos. Pasó parte de su tiempo de cuarentena revisando media docena de títulos.

También puedes considerar encontrar o comprar algunas opciones de entretenimiento de baja tecnología, tanto para adultos como para niños, como juegos de mesa, libros y barajas.

Guías de ejercicio o equipo de ejercicio: En cuarentena, mantener una rutina de ejercicio puede ser importante para la salud mental y física.

“Mantenerse activo ha sido de gran ayuda, así que no siento que mis músculos se estén deteriorando y no me siento como una perezosa”, dice He, quien ha estado usando una aplicación de ejercicios para guiar sus entrenamientos.

A las personas en cuarenta por el coronavirus en algunas áreas de China e Italia se les ha permitido salir de sus hogares (pero se les desalienta de congregarse), mientras que otras no. Entonces, tener una estrategia para hacer ejercicio en interiores es una idea inteligente.

Una máquina centrada en cardio, como una cinta de correr o una máquina elíptica, sería el equipo ideal de tal rutina, pero no es necesario. (Aquí hay un ejercicio en casa que puedes hacer frente al televisor, por ejemplo).

El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar la masa muscular y mantener el metabolismo, y se puede hacer de manera efectiva utilizando poco más que tu propio peso corporal o pesas pequeñas.

Lo que no necesitas

Máscaras faciales: Aunque las imágenes de personas que usan mascarillas desechables se han vuelto omnipresentes, los CDC no tienen ninguna duda al decir que “no recomiendan que las personas que están bien usen una máscara facial para protegerse de enfermedades respiratorias, incluido el COVID-19”. Las únicas personas que los necesitan son aquellos que están enfermos o que cuidan a otros que están enfermos. (Para obtener más información sobre por qué las máscaras faciales no son necesarias o efectivas cuando las usa el público en general, consulta nuestro artículo anterior).

Agua embotellada: Debido a que los desastres naturales como los huracanes y los terremotos a menudo interrumpen o contaminan los suministros de agua municipales, el agua es a menudo lo primero que las personas almacenan cuando surge una crisis potencial. Pero no hay razón para dudar de la integridad de tu suministro de agua en el contexto actual, dice Barnett.

