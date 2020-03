VIDEO: Joven atacada con ácido retoma el saxofón y toca junto a Ximena Sariñana

María Elena Ríos dijo que hubo momentos que quería morir, pero ahora exige que se haga justicia y detengan al autor material

MÉXICO – A casi seis meses de haber sido atacada y quemada con ácido, la joven saxofonista María Elena Ríos, reveló de qué forma ha cambiado su vida y exige justicia para que las autoridades capturen al autor intelectual del ataque, a quien identificó como Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del estado de Oaxaca.

La joven fue atacada el pasado 9 de septiembre en Oaxaca, y dice que su caso sigue impune.

Ríos apareció este martes en el noticiario #AlAire con la periodista Paola Rojas, quien la entrevistó y posteriormente la invitó a tocar el saxofón para acompañar a la cantante Ximena Sariñana.

Y es que María Elena Ríos, dijo que entre sus múltiples temores tras el ataque era que no poder tocar nuevamente su saxofón, una de sus pasiones.

Las artistas interpretaron “La Llorona”. El emotivo video fue compartido en las redes sociales de Noticieros Televisa.

La participación de la saxofonita es después del dueto de Sariñana y el cantante Siddhartha.

Los cantantes @ximenamusic, @IamSiddhartha y la saxofonista María Elena Ríos, nos comporten un poco de su música en el estudio de "AlAire.

#AlAireConPaola con @PaolaRojas

Previo, la saxofonista fue entrevistada y manifestó que se había mantenido escondida por temor, ya que el autor material del ataque sigue libre.

La joven estuvo varios meses internada por la gravedad de las lesiones. Hasta el momento las autoridades solo han detenido a dos presuntos autores materiales.

“Es importante que escuchen y sepan mi verdad. La verdad”, expresó la joven, que apareció de espaldas por las graves lesiones que tiene en el rostro, y gran parte de su cuerpo.

“Yo no pierdo la esperanza. Me he manifestado en diversos medios de comunicación para que me hagan justicia. Me preocupa mucho mi salud. Es un proceso largo y muy doloroso”, manifestó María Elena en entrevista con la periodista Paola Rojas.

Con voz entrecortada dijo que su proceso de recuperación es de entre cinco y seis años.

“Para que quede como estaba es entre tres, cinco o seis años. Eso me desconcierta mucho porque no estaba así”, precisó la joven afectada.

La saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido, narra cómo ha cambiado su vida a partir de la agresión en su contra por parte de un exdiputado local del PRI, quien se encuentra prófugo.

#AlAireConPaola con @PaolaRojas

#AlAireConPaola con @PaolaRojas pic.twitter.com/yXiUop0ItI — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) March 10, 2020

Tras darse a conocer el caso de María Elena Ríos, la fiscalía ofrece una recompensa de $48,206 de dólares.

Explica cómo ha sido su vida tras ser quemada con el ácido. La comezón dolor y punzadas son cosa de todos los días.

Incluso dijo que todo influye para su recuperación, ya que incluso el clima y su estado de ánimo, porque hay ocasiones que siente mucho dolor o comezón en sus cicatrices, incluso punzadas.

Es tanto el dolor, afirma, que la hace llorar. En ocasiones, explica, siente que la piel se le encoge, por lo que siente la necesidad de moverse, de estirar sus brazos, abrir la boca por temor a más daños en su piel.

Denuncia que en la fiscalía de Oaxaca no avanza a pesar de tener toda la información para poder detener al diputado, quien fue su pareja sentimental.

“No entiendo por qué no lo han detenido. Ayer cumplí medio año, seis meses que me hicieron esto. Me cambiaron la vida, no solo a mi, si no a toda mi familia”, dijo la joven entre sollozos.

“Estuve mucho tiempo hospitalizada, alejada de los medios, de las redes sociales porque ni mi teléfono podía sostener, ni una pluma. Por salud mental, muchas cosas no querían contarme mi familia”, aseguró la joven saxofonista, al enterarse de la impunidad en la fiscalía de Oaxaca.

“Cuando empiezo a rehabilitarme, me entero de situaciones desagradables que me da mucha impontencia porque este dolor que yo pase no se lo deseo a nadie. Había momentos que yo ya no quería vivir“, dijo entre lágrimas.

La joven dijo que ese dolor que ha sentido no se lo desea ni siquiera a sus agresores.

“Pero nos e vale que haya tanta impunidad, porque al estar libre mi agresor se expone a muchas mujeres. Y eso es lo que lo que me gustaría frenar. Las autoridades deben cambiar las reglas y que sean ejemplares.