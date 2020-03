¿Cuáles son las propiedades y riesgos del consumo de epazote?

Evita consumir té concentrado, así como la raíz y el aceite de epazote

Es el condimento de frijoles, quisadillas y esquites, el epazote, también conocida como hierba del zorrillo es una de las hierbas favoritas para dar sabor y aroma a múltiples preparaciones de la cocina mexicana y de otros países de Latinoamérica. Su uso no solo involucra la cocina, también es empleada como planta medicinal.

Para el empacho

Del Náhuatl epazotl, que significa hierba olorosa, con sabor intenso y un tanto picante, ha sido consumida en México desde la época prehispánica. En la actualidad sigue siendo recurrida como remedio natural para tratar el “empacho” o indigestión, gases, cólicos e incluso para contrarrestar parásitos intestinales como amibas y lombrices.

Condimento nutritivo

El epazote es un condimento que además de aportar sabor y flavonoides (antioxidantes), brinda nutrientes que favorecen al organismo: como fibra, vitaminas A y B; folatos y minerales como el calcio, hierro, magnesio, manganeso, selenio, potasio, zinc y fósforo.

Antioxidante y antimicrobiano

El epazote, cuyo nombre científico es Dysphania ambrosioides es un antioxidante y antimicrobiano, como refieren análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sus extractos aplicados a la carne molida evitaron el deterioro microbiano y oxidación, principales causas de la pérdida de calidad y de la descomposición.

Ha mostrado actividad insecticida contra la Musca domestica tanto en la larva como en animales adultos.

También se ha demostrado su poder contra los hongos en vegetales, como chile jalapeño y jitomate.

Evita consumirlo en té concentrado, su raíz y en aceite

Como condimento el uso de las hojas de epazote no representa un problema. Sin embargo, debe evitar:

El consumo de tés muy concentrados

Preparaciones hechas de la raíz

El aceite

De acuerdo a The University of Texas at El Paso, el aceite y preparaciones hechas de la raíz no deben ser ingeridos, incluso en pequeñas cantidades, debido a su toxicidad potencial.

La UTEP refiere que se han producido intoxicaciones fatales de niños y adultos mayores debido al uso medicinal del aceite.

No emplear en pacientes con úlceras, gastritis, enfermedades del corazón, hígado o en personas con disfunción renal.

¿En quienes no se recomienda el té?

Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia

Niños pequeños.

