La Víbora: El coronavirus, cancelaciones de shows y Harvey Weinstein

Nuestra serpiente venenosa hace un resumen de algunas de las noticias del espectáculo más importantes de esta semana

Víboros, el fin del mundo está cerca. No, no se crean, estoy bromeando. Lo que sí es que están pasando tantas cosas en estos días que apenas tenemos tiempo de digerir una noticia cuando ya está otra encima. O sea, esperen, dejen que nos repongamos para poder aguantar los siguientes catorrazos.

Quiero comenzar con una noticia que me alegró mucho esta semana: que sentenciaran a 23 años de prisión a Harvey Weinstein, el exproductor de Hollywood que hasta hace poco parecía un gigante indestructible. Un jurado lo halló culpable de violación y de delito sexual. Aunque sus abogados tienen planeado apelar la decisión, no creo que le reduzcan mucho la sentencia, y aunque se la reduzcan está tan viejo y tan enfermo que muchos dicen que de cualquier forma no saldrá vivo de la cárcel. Y bueno, también lo espera un juicio por agresión sexual en Los Angeles, así que no la tiene nada fácil.

Todo esto pasa mientras el infeliz coronavirus nos trae de cabeza. Parece que por fin el hombre que habita la Casa Blanca aceptó que no se trata de un juego, y que la cosa con este bicho es seria. Aunque todavía hay gente que piensa esto es una treta de los gobiernos que tienen intenciones de quién sabe qué tanta cosa, lo cierto es que existe un virus que podría causar una catástrofe mundial de enormes dimensiones.

Yo lo siento por todas mis amigas artistas que tenían planeado asistir al festival de Coachella, que fue pospuesto hasta octubre. Ya saben, lo que menos les importa es la música, y más bien a lo que van es a modelar sus atuendos más hipsters y sofisticados para tomarse fotos y subirlas a sus redes sociales. Ay, ya me estaba imaginando las fotos de Eiza González y de la cara de queso, Sofía Castro, que se sienten socialités, pero que no pasan de ser la versión mexicana de las Kardashian, pero sin los millones de dólares, obvio.

Mientras todo esto pasa, me pregunto qué opina sobre el tema la politóloga, analista financiera y doctora en ciencias sociales, Andrea Legarreta. Como saben, una vez dijo en el programa que conduce que a México no le afectaba la caída del dólar porque en su país la moneda que se usaba era el peso; así que me encantaría que hiciera un análisis de la situación actual. Quizá ella, con tanta sapiencia, podría hallar la solución para la situación que se está viviendo a escala mundial.

En fin, espero estar más optimista la próxima semana. Mientras tanto no olviden lavarse las manos regularmente y no darse abrazos ni apachurrones cuando saluden a sus amigos o conocidos.