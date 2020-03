Los reyes de España dan negativo en la prueba del coronavirus

View this post on Instagram

⚜️Good News ⚜️ . The King Felipe and Queen Letizia of Spain have returned a negative coronavirus test. . – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Boas notícias! . O rei Felipe e a rainha Letizia da Espanha retornaram um teste negativo de coronavírus..