El meneo de caderas de Jimena Barón durante su cuarentena por coronavirus

La cantante compartió el video en sus redes sociales

Jimena Barón confirmó que adhiere a la medida obligatoria de cuarentena por la pandemia de Covid-19 a través de sus historias de Instagram: “Simplemente para que sepan, porque me van a ver mucho en mi casa un tiempo largo: adhiero a la cuarentena preventiva por el coronavirus”, escribió. De esta forma, la cantante pasó a integrar la lista de famosos argentinos que están en cuarentena para prevenir el contagio del virus covid-19.

Tal cual lo anunció, horas más tarde, la mamá de “Momo” se mostró en la intimidad de su casa y dio pruebas de uno de sus talentos más grandes: el del baile. Sobre la mesa de su cocina y en ropa interior, la cantante bailó frente a la cámara de su celular y lo compartió con sus seguidores de Instagram. “Agarrada del calefón”, escribió sobre el video.

*El mundo entero con el ojo puesto sobre el coronavirus* JIMENA BARÓN: pic.twitter.com/hV01CydymN — Diego💅 (@yyeguo) March 13, 2020

El día que anunció su cuarentena, Jimena explicó que había llegado hacía pocos días de Estados Unidos y que, si bien por ese entonces el país no era considerado zona de riesgo, luego entró a la lista y decidió tomar esa medida por prevención. “Yo estoy bien, me siento súper. Hablé con mi médico y le conté que no tengo ningún síntoma, pero de todas formas voy a cumplir con los 14 días necesarios para evitar que en caso de tener el virus, y Dios quiera que no, pueda evitar cualquier riesgo de contagio”, agregó la intérprete de ” La cobra “:

Finalmente, al igual que otros famosos, recalcó la importancia de respetar al máximo toda la prevención: “Como ciudadanos es importante que asumamos la responsabilidad de que esto no se siga expandiendo, así que estaré en mi casa “.