“AMLO será inmune si se contagia de coronavirus”, la polémica declaración de subsecretario de Salud

Legisladores de Movimiento Ciudadano piden la renuncia de Hugo López-Gatell

MÉXICO – El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell está en el ojo del huracán, luego de unas polémicas declaraciones sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo se haría inmune en caso de contagiarse de coronavirus, además que él no contagiaría a la masas, ya que su fuerza es moral, no de contagio.

“Él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática, casi sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune, y entonces ya nadie tendría esta inquietud sobre él”, afirmó el funcionario federal durante la conferencia de prensa el pasado lunes.

Así respondió López-Gatell ante los cuestionamientos sobre los riegos de que López Obrador siga haciendo sus giras por el interior del país y repartiendo besos y abrazos a la gente, ante la pandemia del coronavirus.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que no tiene que ser la persona que contagie a las masas.

Estamos en manos de un epidemiologo que sobrepone su lambisconeria sobre sus obligaciones y la ciencia. Fuera!!!! pic.twitter.com/A3TsqD3pxF — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) March 16, 2020

“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, él presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad, el presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene porqué ser la persona que contagie a las masas o al revés”, afirmó López-Gatell.

Los cuestionamientos de la prensa se dieron, luego de que la Secretaría de Salud afirmara que los adultos mayores son uno de los grupos vulnerables de contagio, y más si tienen otros padecimientos crónicos.

Según la Secretaría de Salud, 5% de la población mexicana podría tener afectaciones graves por Covid-19 ya que son adultos mayores, con enfermedades crónicas, entre otros.

López Obrador tiene 60 años y un infarto al miocardio.

Ante las declaraciones de López-Gatell legisladores de oposición calificaron como un acto de ineptitud y de irresponsabilidad del subsecretario de Salud.

La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer, consideró que las aseveraciones del funcionario federal son una irresponsabilidad y una muestra de que hasta la pandemia por el Covid-19 es utilizada con fines populistas.

“Hasta la pandemia utilizan para populismo y culto a la personalidad. Vaya irresponsabilidad de @HLGatell”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

“La próxima Pública de @Lopezobrador será pandemia moral y el prólogo lo escribirá @HLGatelle”, ironizó la perredista.

Hasta la PANDEMIA utilizan para populismo y culto a la personalidad. Vaya irresponsabilidad de @HLGatell ! https://t.co/YgGLvxGEAp — @almaguerpardo (@almaguerpardo1) March 16, 2020

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marco Adame, consideró que López-Gatell pierde autoridad al tratar de justificar las conductas del presidente, quien pese a las recomendaciones del propio subsecretario ante la emergencia generada por el nuevo coronavirus ha seguido encabezando eventos masivos en diferentes entidades del País y manteniendo contacto con los asistentes, incluidos niños y ancianos, considerados los más propensos al virus.

El diputado del PAN indicó que el papel del funcionario de la Secretaría de Salud no es justificar al Presidente, sino cuidar la salud de la población.

“El vocero del @GobiernoMX para Covid19 @HLGatell pierde autoridad al tratar de justificar las conductas del Presidente no es su papel, él se debe a la salud de la población”, posteó.

El vocero del @GobiernoMX para #COVID19 @HLGatell pierde autoridad al tratar de justificar las conductas del presidente… no es su papel, el se debe a la salud de la población… @diputadospan — Marco Adame (@MarcoAdame) March 16, 2020

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también criticó al subsecretario, al asegurar que en tiempos de pandemia la ineptitud es contagiosa.

“En tiempos de pandemia hasta la ineptitud se contagia”, posteó.

En su turno, la diputada del PRI, Lucero Saldaña, calificó como una irresponsabilidad el continuar promoviendo actos masivos pese a lo que ya es considerado como una pandemia.

“Además continúa la irresponsabilidad al promover eventos masivos y minimizando esta crisis de salud mundial ignorando las recomendaciones de la @opsoms. A pesar de ello, mantengámonos unidos y solidarios ante esta contingencia coronavirus”, escribió.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, López-Gatell destacó la “fuerza moral” del Presidente y afirmó que incluso sería mejor que se infectara, porque lo más probable es que se recuperaría y quedaría inmune.

Por eso legisladores de Movimiento Ciudadano, encabezados por Clemente Castañeda Hoeflich, piden la renuncia del subsecretario de Salud, ya que afirman que sólo se dedica a quedar bien con el presidente López Obrador y no a cuidar la salud de los mexicanos.

López Gatell es el encargado de dar a conocer el informe diario de los casos de coronavirus en México.