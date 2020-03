A pesar de la pandemia de coronavirus, AMLO sigue preparando actos masivos

El presidente mexicano dijo que los eventos tendrán "poca asistencia" por las restricciones de salud, y para evitar los cuestionamientos de la oposición

MÉXICO – A pesar de las criticas por no acatar las medidas de sanidad ante la pandemia del coronavirus, y que la mayoría de los países con contagios del Covid-19 han tomado medidas extremas, como la cancelación de vuelos, cierres de fronteras y la prohibición de actos masivos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que continuará con sus giras de trabajo, hasta que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se lo prohíba.

Y es así que a pesar de que en México suma 82 casos de coronavirus, y que se comenzaron a cancelar eventos masivos, incluso en la Ciudad de México, López Obrador anunció que encabezará la ceremonia de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, que se realizará el miércoles 18 de marzo en la Ciudad de México.

Y no solo eso, también presidirá la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez, en el estado de Oaxaca, pero dice AMLO que en esos actos “habrá poca gente”.

El comportamiento de López Obrador ha sido duramente criticado por varios sectores de la sociedad, ya que por un lado las autoridades piden evitar actos masivos, y por el otro el mandatario acude a eventos con decenas o cientos de personas , y hasta reparte besos y abrazos a sus seguidores en los actos públicos, cuando esos acercamientos han sido prohibidos para evitar la propagación del coronavirus.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que el miércoles encabezará la ceremonia de la conmemoración de la Expropiación Petrolera en la Torre de Pemex, ubicada en la Ciudad de México, pero aclaró que el acto tendrá poca asistencia.

“No podemos olvidar lo que significó la Expropiación Petrolera de 1938 y más ahora que estamos rescatando el petróleo”, indicó AMLO durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En cuanto a la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez, el mandatario mexicano se tendrá que trasladar al estado de Oaxaca, el próximo 21 de marzo, donde asegura solo se reunirá con los pobladores del municipio de Guelatao.

“Ya habrá tiempo para visitarlos en todos los pueblos”, precisó López Obrador.

Quiere evitar criticas de la oposición

Destacó que la poca asistencia a los eventos que tiene programados se debe a la restricciones por la pandemia, pero sobre todo para evitar las criticas de la oposición.

“Esto para no dar pie a los cuestionamientos de que el presidente no está dando el ejemplo, o que no se cuida, todo esto que utilizan nuestros adversarios. Hay que sacarles la vuelta para que no tengan motivos para estar atacándonos, que se vean obligados a inventar”, aseguró López Obrador.

La semana pasada López Obrador desestimó el llamado a evitar besos y abrazos y afirmó que no pasaba nada e instó a seguirse abrazando.

El fin de semana el mandatario mexicano afirmó que ninguna pandemia

Y es que a pesar de que a nivel internacional la pandemia del coronavirus crece, y muchos países han comenzado a suspender vuelos del extranjero, han cerrado sus fronteras y decretaron cuarentena, en México las autoridades han sido criticadas por no tomar medidas más severas para frenar los contagios.

Las autoridades de Salud ha indicado que México se encuentra en la fase 1 de 3, y que hasta el momento se trata de casos importados, por lo que no ha cancelado vuelos, y al parecer no lo hará en el corto plazo.

Contrario a lo que han hecho otros países, por ejemplo, Estados Unidos, su vecino, que prohibió la llegada de vuelos de Europa.

La medida más “fuerte” hasta el momento tomada por el gobierno mexicanos es “La Jornada de Sana Distancia”, que implica las personas estén alejadas unas de otras aproximadamente unas 60 pulgadas. Pero esto entrará en vigor hasta el próximo lunes 23 de marzo.

Aunque las medidas de las autoridades de Salud no han sido drásticas, algunas empresas han tomado la iniciativa de cancelar eventos desde la semana pasada, incluso Aeroméxico anunció la cancelación de vuelos a España e Italia, países que se han vuelto unos de los focos del coronavirus.