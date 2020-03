“Si hace falta, yo me hago la prueba de coronavirus”, dijo AMLO, pero no suspende giras

El mandatario ha sido criticado por seguir con sus giras y repartir besos y abrazos en medio de la pandemia del Covid-19

MÉXICO – Ante las criticas que ha recibido por no suspender su giras de trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a someterse a la prueba del coronvavirus para demostrar que está sano y que sigue con las recomendaciones de las autoridades de salud.

Aseguró que seguirá con sus giras de trabajo hasta que las autoridades de Salud del país le indiquen lo contrario.

“Yo me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos responsables; porque tomamos la decisión de dejar en manos de científicos la información”, manifestó López Obrador durante su habitual conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Y es que unas de las recomendaciones principales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es evitar grandes afluencias, lavarse las manos, evitar besos y abrazos. Cuestiones que el mandatario ha pasado por alto y no ha suspendido sus giras.

El pasado fin de semana, cuando México había reportado ya 41 casos de coronavirus, el mandatario hizo caso omiso de esas recomendaciones y continúo con sus giras por el interior el país donde se dejó “apapachar” y de igual forma repartió besos y abrazos.

Ante las criticas, AMLO insistió que esos temas de deben dejar en manos de los médicos y que él acatará todo lo que digan los especialistas y que se dejen de lado las politiquerías.

“Hay que dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, no de políticos y politiqueros”, indicó el mandatario.

Acusó a la politiquería de desatar otra epidemia que tiene que ver con los intereses creados.

Aseguró que seguirá las indicaciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

“Él es quien me va a decir, no un politiquero“, indicó.

Las medidas que ha tomado el gobierno de México han sido criticadas ya que no han sido drásticas como en otros países para contener los contagios.

Hasta la noche del domingo, México contabilizó 53 casos, dos de ellos graves, incluso uno está intubado.

Una de las medidas “más fuertes” del gobierno de AMLO es la de “sana distancia”, que pide estar 40 pulgadas entre persona y persona.

Además anunciaron la suspensión de clases del 20 de marzo hasta el 20 de abril.

También pidió a sus ciudadanos evitar viajes al extranjero.