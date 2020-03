Se cumplen 30 años de la Chávez vs. Taylor: “Marcó mi época”, asegura el gran campeón mexicano

JC Chávez aseguró que en su esquina le dijeron que ganara por su familia y por México

Hoy se cumplen tres décadas de la pelea que encumbró la carrera de Julio César Chávez, cuando en 1990 derrotó a Meldrick Taylor por nocaut a 10 segundos del final de la pelea, lo cual fue un momento histórico no sólo para el boxeo mexicano, sino mundial.

El duelo de unificación por el cinto superligero del CMB y la FIB lo iba ganando en las tarjetas el estadounidense, por lo que el pugilista mexicano necesitaba un golpe de gracia. Luego de arrinconar a su oponente en las cuerdas y dañarlo con varios castigos, el réferi detuvo el combate.

“La recuerdo con mucho sentimiento, porque creo que esa pelea se quedó en el recuerdo de todos los mexicanos, de todo el mundo que la vio, es una pelea que marcó mi época, es una pelea que me encumbró a las grandes bolsas, a ser considerado el mejor peleador del mundo, fueron muchas cosas”, explicó el ex boxeador a ESPN.

“Que si no hubiera sido por las palabras del Búfalo (José Martín Muñoz), que en ese momento me gritó, ‘¡Hazlo por México, por tus hijos, tú puedes noquearlo!’ quizá eso no hubiera pasado”, expresó el ídolo del boxeo mexicano.