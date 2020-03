AMLO usa amuletos contra el coronavirus: ¿Qué tan efectivos son?

View this post on Instagram

AMLO muestra sus escudos protectores contra adversarios y epidemias. Dos estampas del sagrado corazón de Jesús y un billete de un dólar que le regaló un migrante, son los escudos protectores en contra las epidemias y sus adversarios del Presidente de México. . 👉 Link en bio para más información. #AMLO #LopezObrador #MORENA #COVID19 #Coronavirus #Mexico #PresidenteDeMexico